پینے کا پانی فراہم کرنے کیلئے پراجیکٹ شروع ہوگیا :بلال یاسین
عوام کو صاف پانی ترجیحی بنیادوں پر فراہم کرنا وزیراعلیٰ کا ویژن :صوبائی وزیر
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)صوبائی وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین نے کہا ہے کہ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ویژن کے مطابق عوام کو صاف پینے کا پانی فراہم کرنے کیلئے واسا فیصل آباد کے زیرانتظام 30 ملین گیلن روزانہ استعداد کا واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ پراجیکٹ شروع ہو چکا ، جس کی تکمیل پر 6 لاکھ سے زائد آبادی کو صاف پانی فراہم ہوگا۔یہ بات انہوں نے مکوانہ جڑانوالہ روڈ پر فرنچ پراجیکٹ فیز ٹو سائٹ کے دورے کے دوران کہی۔ اس موقع پر ڈائریکٹر جنرل واسا پنجاب طیب فرید، مینجنگ ڈائریکٹر واسا فیصل آباد سہیل قادر چیمہ، مینجنگ ڈائریکٹر واسا لاہور غفران احمد، پراجیکٹ ڈائریکٹر فرنچ پراجیکٹ فیز ٹو ثاقب رضا، وائس چیئرمین واسا لاہور چودھری شہزاد احمد، ڈپٹی ڈائریکٹر ڈویلپمنٹ سید نوید شاہ، اسسٹنٹ کمشنر جڑانوالہ رنگزیب گورایہ سمیت دیگر افسران بھی موجود تھے ۔ صوبائی وزیر بلال یاسین نے مزید کہا کہ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ویژن ہے کہ عوام کو صاف پینے کا پانی ترجیحی بنیادوں پر فراہم کیا جائے ، جس کیلئے ایک جامع پلان پر عمل درآمد جاری ہے ۔