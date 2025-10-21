ایف ڈی اے کی ریکوری مہم تیز ،نادہندگان کیخلاف کارروائیاں
نادہندگان کی جائیدادیں سربمہر اور ناجائز تعمیرات کومسمار کر دیا جائیگا:آصف چودھری اے ڈی جی ایف ڈی اے قیصر عباس کی زیر صدارت اجلاس،ریکوری کا جائزہ
فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)ایف ڈی اے انتظامیہ کی طرف سے ریکوری مہم کو مزید تیز کرکے واجبات کے نادھندگان کے خلاف شکنجہ سخت کر دیا گیا ہے ، بقایاجات فی الفور جمع نہ کرانے والے نادھندگان کی جائیدادوں کو سربمہر اور ناجائز تعمیرات کومسمار کر دیا جائیگا۔ ڈائریکٹر جنرل ایف ڈی اے محمد آصف چودھری نے سو فیصد ریکوری کے لئے سخت ترین ہدایات جاری کرکے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل ایف ڈی اے قیصر عباس رند کو ریکوری مہم کی کڑی مانیٹرنگ کرنے کی تاکید ہے ۔ اس سلسلے میں ایک اجلاس ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل کی قیصر عباس رند کی زیر صدارت منعقد ہوا جس میں مختلف مدات میں بقایاجات کی ریکوری کی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں ڈائریکٹر ٹاؤن پلاننگ اسماء محسن، ڈائریکٹر اسٹیٹ مینجمنٹ جنید حسن منج، ڈائریکٹر آئی ٹی یاسراعجاز چٹھہ، ڈائریکٹر پلاننگ اینڈ ڈویلپمنٹ عاصم محمود، ڈپٹی ڈائریکٹرز فنانس فیصل بٹ، حمیرا اشرف، ڈپٹی ڈائریکٹر کچی آبادی افضال انصاری، اسسٹنٹ ڈائریکٹر فنانس عدنان شہزاد، اسسٹنٹ ڈائریکٹر ریکوری میاں اختر اور دیگر افسران موجود تھے ۔ اے ڈی جی نے سست رفتار ریکوری پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے خبردار کیا کہ بقایاجات کی وصولی میں کوئی کوتاہی یا عدم توجہی قطاً برداشت نہیں کی جائیگی۔