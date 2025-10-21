ڈپٹی کمشنر چنیوٹ کی زیر صدارت اینٹی سموگ کمیٹی کا اجلاس
سموگ کے خطرات سے نمٹنے کیلئے مربوط انداز میں اقدامات کئے جائیں:صفی اﷲگوندل
چنیوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈپٹی کمشنر چنیوٹ صفی اﷲگوندل کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ اینٹی سموگ کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا جس میں اسسٹنٹ کمشنرز، محکمہ ماحولیات، ٹرانسپورٹ، ٹریفک پولیس، انڈسٹریز سمیت دیگر محکموں کے افسران بھی شریک تھے ۔اس موقع پر ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ ضلع میں ممکنہ سموگ کے خطرات سے نمٹنے کیلئے مربوط انداز میں اقدامات کئے جائیں، متعلقہ محکمے احتیاطی و حفاظتی تدابیر پر عملدرآمد کے سلسلے میں متحرک رہیں تاکہ ممکنہ سموگ کی صورتحال سے احسن انداز میں نمٹا جا سکے ۔ صفی اﷲگوندل نے اجلاس میں دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں، کوڑا کرکٹ، پلاسٹک اور فصلوں کی باقیات کو آگ لگانے پر عائد پابندی پر عملدرآمد یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ ٹریفک پولیس اور سیکرٹری آر ٹی اے دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف مہم تیز کریں۔ اہم شاہرات اور عوامی مقامات پر دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن سے متعلق بینرز بھی آویزاں کئے جائیں ،محکمہ زراعت کاشتکاروں کو فصلوں کی باقیات نہ جلانے کے بارے میں آگاہی مہم جاری رکھے ،ضلع میں کوئی بھٹہ زِگ زیگ ٹیکنالوجی کے بغیر نہ چلنے پائے ۔ڈپٹی کمشنر نے تعلیمی اداروں میں سموگ کی روک تھام کیلئے آگاہی لیکچرز کے اہتمام اور ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے کیلئے شجرکاری مہم کو تیز کرنے پر زور دیا تاکہ مطلوبہ اہداف جلد حاصل کئے جا سکیں۔انہوں نے فیکٹریوں و کارخانوں کے بوائلر سے اٹھنے والے دھوئیں کی روک تھام کیلئے بھی اقدامات کرنے کی ہدایت کی ۔