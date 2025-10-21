انتظامیہ کا مصنوعی مہنگائی کیخلاف بڑا کریک ڈائون
پیرا فورس اور پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کی مشترکہ کارروائیوں میں 15روز میں 1کروڑ روپے سے زائد کے جرمانے ، 400سے زائد گرانفروش گرفتار ، مقدمات بھی درج
فیصل آباد (ذوالقرنین طاہر سے )ضلعی انتظامیہ کا مصنوعی مہنگائی کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن شروع، گزشتہ 15 روز میں 1 کروڑ روپے سے زائد کے جرمانے کئے گئے اور 400 سے زائد مقدمات کا اندراج کروایا گیا، دکانداروں کے ساتھ آڑھتیوں اور منڈی میں پھڑیوں کو بھی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔تفصیلات کے مطابق ضلعی انتظامیہ کی جانب سے پہلی بار مصنوعی مہنگائی کے خلاف ایک بڑا کریک ڈاؤن شروع کردیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر کیپٹن (ر)ندیم ناصر کی جانب سے پرائس کنٹرول مجسٹریٹس اور پیرا فورس کو ٹارگٹس دے دیئے گئے ہیں۔ گزشتہ 15 دنوں میں پیرا اور پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کی مشترکہ کارروائیوں میں 400 سے زائد گرانفروشوں کو گرفتار کرکے مقدمات کا اندراج کروایا گیا جبکہ نرخ ناموں سے زائد قیمت پر اشیائے ضروریہ فروخت کرنے والوں کو 1 کروڑ روپے سے زائد کے جرمانے کئے گئے ہیں،ڈپٹی کمشنر کی ہدایت پر ٹیمیں متحرک ہیں۔
ڈپٹی کمشنر کی جانب سے پیرا فورس اور پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کو وارننگ دے دی گئی ہے کہ کام نہ کرنے والے یا ٹارگٹ پورا نہ کرنے والے افسران کو سخت محکمانہ کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ضلعی انتظامیہ نے پہلی بار یہ فیصلہ بھی کیا ہے کہ اب صرف دکانداروں، ریڑھی بانوں اور چھابڑی فروشوں کو ہی جرمانے نہیں ہوں گے بلکہ منڈی میں سبزیوں اور پھلوں کی نیلامی کی نگرانی بھی سخت کی جائے گی۔ اشیائے ضروریہ کی قیمتوں کو منڈی میں ہی قابو کیا جائے گا،نیلامی کی نگرانی میں غفلت برتنے والے افسران کے خلاف بھی محکمانہ کارروائیاں عمل میں لائی جائیں گی۔ پرائس کنٹرول کی میٹنگ میں ڈپٹی کمشنر کی جانب سے متعلقہ افسران کو عندیہ دے دیا گیا کہ کسی بھی پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کی ناقص کارکردگی سامنے آنے پر اس کے متعلقہ محکمے کو کارروائی کی سفارش کی جائے گی اور جو پرائس کنٹرول مجسٹریٹس ضلعی انتظامیہ کے افسران ہیں ان کے خلاف بھی سخت کارروائی ہوگی۔معاملے سے متعلق ڈپٹی کمشنر ندیم ناصر کا مؤقف ہے کہ اگر سخت نگرانی، بھاری جرمانے اور مقدمات کے اندراج میں اضافہ ہوگا تو ہی مصنوعی مہنگائی کم ہوگی۔ ریٹ لسٹوں پر عملدرآمد کروانا ضلعی انتظامیہ کی ذمہ داری ہے ۔