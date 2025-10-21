سموگ کی روک تھام کیلئے ہنگامی اقدامات جاری،فائر ورکس پر پابندی لگانے کا فیصلہ
تمام ادارے سموگ کی روک تھام کیلئے انسدادی اقدامات کو نتیجہ خیز بنائیں، گرد و غبار کے خاتمے کیلئے پانی کا چھڑکاؤ یقینی بنایا جائے :ڈویژنل کمشنر راجہ جہانگیرکی اجلاس میں ہدایات
فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایات پر فیصل آباد ڈویژن میں سموگ کی روک تھام کیلئے ہنگامی اقدامات جاری ہیں، کمشنر راجہ جہانگیر انور کی زیر صدارت ڈویژنل سموگ کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا، کمشنر نے ڈویژن کے چاروں اضلاع میں فوری طور پر فائر ورکس پر پابندی لگانے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ محکمہ تحفظ ماحول، زراعت، ٹریفک پولیس، واسا، پی ایچ اے ، کمیونیکیشن اینڈ ورکس، میونسپل کارپوریشن اور میونسپل کمیٹیاں سموگ کی روک تھام کیلئے انسدادی اقدامات کو نتیجہ خیز بنائیں، گرد و غبار کے خاتمے کیلئے پانی کا چھڑکاؤ یقینی بنایا جائے ، مٹی یا ریت لے کر آنے والے ڈمپرز کو شہر سے باہر بائی پاسز کے راستے ڈائیورٹ کرایا جائے تاکہ آلودگی کی روک تھام ممکن ہو۔کمشنر نے کہا کہ زِگ زیگ ٹیکنالوجی کے بغیر کوئی بھٹہ نہیں چلنا چاہیے ، اس ضمن میں دن کے ساتھ رات کو بھی انسپکشن کی جائے ۔ انہوں نے کہا کہ امیشن کنٹرول سسٹم نصب نہ کرنے والے صنعتی یونٹس کے خلاف بلاامتیاز ایکشن ہونا چاہیے اور جن یونٹس میں چمڑا یا لنڈا بطور ایندھن جلایا جا رہا ہے ان کے خلاف کارروائی کی جائے ۔انہوں نے کہا کہ فصلوں کی باقیات نہ جلانے اور پرالی کو اگلی فصل کیلئے بروئے کار لانے کا رجحان عام کیا جائے ۔ سڑکوں کے کنارے پڑی مٹی کو صاف کرایا جائے ۔ شاہرات پر گاڑیوں کی انسپکشن کی جائے اور دھواں دینے والی وہیکلز کے مالکان کو جرمانے کئے جائیں۔ رائس ملز کی انسپکشن کر کے ڈسٹ کور کی تنصیب کو بھی چیک کیا جائے ۔کمشنر نے ہدایت کی کہ ڈپٹی کمشنرز انسدادی کارروائیوں کی کڑی نگرانی کریں اور سموگ کی روک تھام کیلئے زمینی حقائق کے مطابق ایکشن نظر آنا چاہیے ۔ڈپٹی کمشنر فیصل آباد کیپٹن(ر) ندیم ناصر کے علاوہ جھنگ، ٹوبہ ٹیک سنگھ اور چنیوٹ کے ڈپٹی کمشنرز ویڈیو لنک کے ذریعے شریک تھے ۔