اوپن یونیورسٹی :سمسٹر بہار داخلہ فیس جمع کرانے کی تاریخ میں توسیع

  • فیصل آباد
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی جانب سے سمسٹر بہار 2025کے داخلوں کی فیس جمع کرانے کی آخری تاریخ میں توسیع کر دی گئی۔

 اب طلبہ 31اکتوبر 2025تک داخلہ فیس جمع کرا سکتے ہیں۔ریجنل ڈائریکٹر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ڈاکٹر بشیر صمیم نے بتایا پہلے سے داخل شدہ طلبہ اپنے آن لائن پورٹل سے فیس کا چالان حاصل کر کے 31اکتوبر تک فیس جمع کرانے کے پابند ہونگے ۔ نئے داخلوں کے درخواست دہندگان جنہوں نے پہلے ہی فیس چالان تیار کر لیا ہے ، وہ بھی 31 اکتوبر تک فیس جمع کروا سکتے ہیں۔ داخلہ فیس جمع کرانے کی یہ حتمی تاریخ ہے مزید توسیع نہیں ہوگی۔طلبہ فوری داخلے جمع کرائیں۔ 

 

