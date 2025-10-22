صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • فیصل آباد
پولیس نے تین پیشہ ور بھکاریوں کو گرفتار کر لیا۔ تھانہ رضا آباد کے مختلف علاقوں میں پولیس نے کارروائیاں کرتے ہوئے تین بھکاریوں کو گرفتار کر لیا۔ جو معذوری اور غربت کا ڈھونگ رچا کر شہریوں سے پیسے بٹورنے میں مصروف تھے۔ جن کے خلاف مقدمات بھی درج کر لئے گئے۔

 

