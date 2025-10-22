صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

راہ چلتی خاتون کو گولی مار کر زخمی کرنے پر مقدمہ درج

  • فیصل آباد
راہ چلتی خاتون کو گولی مار کر زخمی کرنے پر مقدمہ درج

کمالیہ(نمائندہ دنیا )راہ چلتی خاتون کو گولی مار کر زخمی کرنے والے افراد کے خلاف مقدمہ درج کرلیاگیا۔

 محلہ سلیم نگر کی رہائشی خاتون مصباح نے تھانہ صدر پولیس کو بتایا کہ وہ اپنے گھر سے دودھ لینے نکلی ۔ جیسے ہی وہ چیچہ وطنی روڈ پر پہنچی تو ملزم افضل اور رمضان نے اسے گالیاں دینا شروع ہو گئے اور اپنے ساتھ موٹر سائیکل پر بیٹھنے کا کہنے لگے ۔ پسٹل 30 بور نکال کر جان سے مارنے کی غرض سے فائر کر دیا جو کہ اسکی دائیں ٹانگ پر لگا اور وہ وہیں سڑک کنارے گر گئی جس پر ملزم موقع سے فرار ہو گئے ۔تھانہ صدر پولیس نے تفتیش شروع کردی۔

 

