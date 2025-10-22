کمالیہ:چینی کا بحران شدت اختیار کر گیا ، 220روپے کلوفروخت
کمالیہ(نمائندہ دنیا )شہر و گردونواح میں چینی کا بحران شدت اختیار کر گیا چینی 220روپے فی کلو تک فروخت ہونے لگی ، چھوٹی دکانوں سے چینی غائب بڑے دکاندار بلیک میں فروخت کرنے لگے۔
شہر بھر میں چینی کا شدید بحران پیدا ہو گیا ہے۔ چھوٹی دکانوں سے چینی غائب ہو چکی ہے جبکہ بڑے دکاندار بلیک رئیس پر فروخت کرنے لگے ہیں ۔ اس وقت چینی کے ایک توڑے پر ایک ہزار روپے سے زائد منافع وصول کیا جا رہا ہے ۔ چھوٹی دکانوں پر چینی دستیاب نہیں جبکہ جہاں کہیں موجود ہے وہ عام شہریوں کی پہنچ سے باہر ہو چکی ہے ۔ چینی کی فی کلو قیمت 230روپے سے بھی تجاوز کر چکی ہے ذرائع کے مطابق تحصیل انتظامیہ صورتحال پر قابو پانے میں نا کام دکھائی دے رہی ہے ۔ شہریوں نے ضلعی انتظامیہ سے فوری کارروائی اور چینی کی فراہمی یقینی بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔