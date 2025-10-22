ٹیوب ویل سے ٹرانسفار مر غائب، بجلی چوری پکڑ ی گئی
گوجرہ (نمائندہ دنیا )چوروں نے ٹیوب ویل سے قیمتی ٹرانسفار مر چوری کر لیاجبکہ فیسکو افسروں نے رنگے ہاتھوں بجلی چوری پکڑ لی۔
چوروں نے چک نمبر362ج ب کے صارف نثار کے رقبہ ٹیوب ویل پرنصب تین لاکھ بیس ہزارروپے مالیت کاٹرانسفار مر چوری کر لیااور فرارہو گئے ۔صدر پولیس گوجرہ نے مقدمہ درج کر کے چوروں کی تلاش شروع کر دی ۔علاوہ ازیں فیسکو ٹاسک فورس نے دوران چیکنگ چک نمبر248گ ب کے صارف جاوید کابجلی میٹر چیک کیاتو وہ مین تار میں ڈائریکٹ تاریں لگا کر بجلی چوری کرتا ہواپایاگیا جسکاٹیم نے بجلی میٹر اتار کر تحویل میں لے لیااورتھانہ صدر پولیس کو تحریری طور پر آگاہ کیا جس نے مقدمہ درج کر لیا۔