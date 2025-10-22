لڑائی جھگڑے کے دو واقعات میں خواتین پر تشدد
گوجرہ (نمائندہ دنیا )لڑائی جھگڑے کے دو واقعات میں خواتین کو تشدد کا نشانہ بنادیاگیا۔نیو پلاٹ گوجرہ کی طاہرہ نسرین نے تھانہ سٹی میں مقدمہ درج کراتے موقف اختیار کیا کہ۔۔۔
وہ بیٹی کو سکول چھوڑ کر واپس گھر آئی تو وقاص وغیرہ تین افراد زبردستی گھس گئے اور اسکی بیٹیوں کو مارنا شروع کر دیاملزمان کو منع کیا تو گالم گلوچ کر تے ہوئے سنگین نتائج کی دھمکیاں دینا شروع کر دیں۔ دستگیر کالونی میں ثنا ابرارنے مقدمہ درج کراتے موقف اختیار کیا کہ اسکے گھر میں رانا ناصر وغیرہ زبردستی داخل ہوئے اور اس کو والدہ سمیت تشددکا نشانہ بناتے ہو ئے گلی میں گھسیٹتے رہے ، کپڑے پھاڑ دئیے ملزم جان سے مار دینے کی دھمکیاں دیتے رہے ۔ پولیس نے ملزمان کی تلاش شروع کر دی ۔