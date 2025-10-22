شکایات پر جڑانوالہ فیصل آباد روڈ پر وارڈنز کی ڈیوٹی لگا دی گئی
جڑانوالہ (نمائندہ دنیا )عوامی شکایات پر جڑانوالہ فیصل آباد روڈ پر ٹریفک کے مسائل حل کیلئے انچارج ٹریفک سیکٹر اشتیاق سرگانہ نے موقع پر جا کر صورتحال کا جائزہ لیا اور وارڈنز کی خصوصی ڈیوٹی لگا دی۔
اشتیاق سرگانہ کا کہنا تھا کہ شہر بھر میں سیوریج کا کام جاری ہے جس سے ٹریفک مسائل پیدا ہو رہے ہیں انہوں نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ رش کے وقت ایک لین پر چلیں تاکہ ٹریفک کی روانی کو ہر صورت برقرار رکھا جائے گا، غیر قانونی پارکنگ اور رکشہ سٹینڈز کے خلاف کارروائی لائی جا رہی ہے ۔