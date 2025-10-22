صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گرلز ڈگری کالج جڑانوالہ میں کلاسز کے آغاز پر تقریب

  • فیصل آباد
جڑانوالہ (نمائندہ دنیا )گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج جڑانوالہ میں بی ایس سی انگلش، اردو، اسلامیات ،فزکس،کیمسٹری اور اکنامک کی کلاسز کے آغاز پر تقریب ہوئی۔

 پرنسپل نگہت مجید نے بی ایس سی میں داخل ہونے والی طالبات سے خطاب کرتے کہا کہ تعلیم ہی کامیابی کی کنجی ہے ، طالبات کو چاہیے کہ وہ اپنی تمام تر توجہ تعلیمی سرگرمیوں پر مرکوز رکھیں تاکہ وہ مستقبل میں معاشرے کی بہتر خدمت کر سکیں۔ ادارہ طالبات کی تعلیمی و اخلاقی تربیت کے لیے ہر ممکن سہولیات فراہم کر رہا ہے ، طالبات محنت، لگن اور مستقل مزاجی سے تعلیم جاری رکھیں تاکہ وہ نا صرف اپنی فیملی بلکہ شہر جڑانوالہ کا بھی نام روشن کر سکیں۔

 

