ٹریکٹر ٹرالیوں اور ویگن میں تصادم،10مسافر شدیدزخمی

  • فیصل آباد
ٹریکٹر ٹرالیوں اور ویگن میں تصادم،10مسافر شدیدزخمی

سمندری روڈ گنگا سنگھ سٹاپ کے قریب حادثہ، 5 افراد کی حالت نازک

ڈجکوٹ( نمائندہ دنیا)دو لوڈڈ ٹرالیاں کھینچنے والے ٹریکٹر کا ایکسل ٹوٹ گیا ،ٹریکٹر پیچھے سے آنے والی ہائی ایس ویگن سے ٹکرا گیا جس سے ویگن میں سوار دس مسافر زخمی ہوگئے جن میں سے دوخواتین سمیت 5 افراد کی حالت نازک بیان کی جاتی ہے زخمیوں کو ریسکیو نے ہسپتال منتقل کر دیا حادثہ مین سمندری روڈ گنگا سنگھ سٹاپ کے قریب پیش آیا اور آدھا گھنٹہ ٹریفک جام رہی ،پولیس تھانہ ڈجکوٹ نے ٹریکٹر کو قبضے میں لیکر قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا ۔ شہریوں کاکہناہے ہے کہ ٹریفک وارڈنز کا ایسے ٹریکٹر ٹرالیوں کو نظر انداز کرنا قابل افسوس ہے ۔سخت کارروائی ہونی چاہئے ۔

 

