گوجرہ:نوجوان بجلی کے پول سے کرنٹ لگنے پر جاں بحق

  • فیصل آباد
لاثانی ٹاؤن میں شعیب گلی سے گزررہاتھا،پول سے شدید جھٹکا لگا

گوجرہ(نمائندہ دنیا )نوجوان بجلی کے پول سے کرنٹ لگنے پر جاں بحق ہوگیا۔ لاثانی ٹاؤن گلی نمبر2گوجرہ کے بوٹاکا12سالہ بیٹا شعیب گلی سے گزررہاتھاجس اچانک بجلی کے پول سے شدید جھٹکا لگ گیا جس کے نتیجہ میں اس کی حالت غیر ہو گئی جسے فوری طور پر تحصیل ہیڈ کوارٹرہسپتال منتقل کیا جارہاتھاجو راستہ میں ہی جاں بحق ہو گیا۔جس کی نعش ضروری کارروائی کے بعد ورثا کے حوالے کر دی گئی نوجوان کی نعش گھر پہنچنے پر کہرام مچ گیا۔

 

