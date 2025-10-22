ذخیرہ اندوزی اور زائد نرخ وصولی پر 4ڈیلرشاپس سیل
فوڈ کنٹرولر کی پیرا فورس کے ہمراہ کارروائی ، ایک لاکھ 40 ہزار کے جرمانے
چنیوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر فضل شاہد نے پیرا فورس کے ہمراہ کارروائی کرتے ذخیرہ اندوزی اور زائد نرخ وصول کرنے پر 4ڈیلرشاپس سیل اور ایک لاکھ 40 ہزار روپے کے جرمانے عائد کئے ۔ڈی ایف سی نے چینی ڈیلرعارف کو 50 ہزار روپے ،آصف انور کو 50 ہزار روپے ،حاجی سلطان کو 20 ہزار،عثمان کو 20 ہزار روپے جرمانہ کیا۔اس موقع پر گوداموں میں موجود چینی کے 700 تھیلے ضبط کرلئے گئے جو سرکاری ریٹ پر فروخت کئے جائیں گے ۔انہوں نے بتایا کہ ریٹیلرز شاپس کو بھی 42 ہزار روپے جرمانہ کیا گیا۔انہوں نے کہا کہ چینی کی اوورچارجنگ قطعا برداشت نہیں کی جائے گی۔ڈپٹی کمشنر صفی اﷲ گوندل کی ہدایت پر پرائس کنٹرول مجسٹریٹس بھی چینی کی قیمتوں کو چیک کرنے کے لئے سرگرم عمل ہیں۔