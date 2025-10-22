صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دو دن پہلے لاپتا ہونیوالا نوجوان رسیوں سے جکڑا برآمد

  • فیصل آباد
دو دن پہلے لاپتا ہونیوالا نوجوان رسیوں سے جکڑا برآمد

عرفان کا کاشف پر ساتھیوں سے ملکرتشدد کابیان ،پولیس کی کارروائی شروع

بھوانہ (نمائندہ دنیا)دو دن پہلے لاپتا ہونے والا نوجوان رسیوں سے جکڑا ہوا تشدد شدہ فصل کماد سے زندہ برآمد ہوگیا۔ تھانہ لنگرانہ کے علاقہ چک نمبر 204ج ب کا رہائشی عرفان عمر 25سال دودن سے گھر سے لاپتا تھا جو گزشتہ روز چک نمبر185ج ب میں فصل کماد میں ملا جو رسیوں میں جکڑا ہوا تھا اور اس پر تشدد بھی کیا گیا۔ گائوں کے لوگوں نے مقامی پولیس کو اطلاع بولیس تھانہ لنگرانہ پولیس نے موقعہ پر پہنچ کر عرفان کو تحصیل ہیڈ کواٹر ہسپتال بھوانہ منتقل کر دیا جہاں اس نے بیان دیا کہ اس پر کاشف نامی لڑکے اور اسکے ساتھیوں نے ملکر تشدد کیا اور کل رات کو کماد میں رسیوں کے ساتھ باندھ کرپھینک دیا۔ پولیس تھانہ لنگرانہ نے ملزمان کے خلاف کارروائی شروع کر دی ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

ہیوی ٹریفک بے قابو،10سالہ بچہ جاں بحق،واٹر ٹینکر نذر آتش

بلدیہ عظمیٰ کاالیکٹرک چارجنگ اسٹیشنز بنانے کا فیصلہ

کمشنر کا مہنگے ٹماٹرکا نوٹس،مناسب قیمت مقرر کرنیکی ہدایت

وزیرداخلہ سے برطانوی ہائی کمشنر کی ملاقات،امن کیلئے مشترکہ کوششوں کا عزم

مراکز صحت میں سہولتوں کی کمی پر وزیر صحت برہم

گورنر سے شیخہ لطیفہ محمد کی مشیرکی ملاقات

آج کے کالمز

ایاز امیر
افغانستان جو ہم نے دیکھا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پانچ دس کروڑ لوگ باہر بھیج دیں
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ہندوستان‘ برطانوی سامراج اور مزاحمت: ٹیپو سلطان …(2)
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جمہوریت کا کوئی متبادل نہیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
پتنگ نہیں جانیں اُڑ جاتی ہیں!
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کامیابی کا راستہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر