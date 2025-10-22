دو دن پہلے لاپتا ہونیوالا نوجوان رسیوں سے جکڑا برآمد
عرفان کا کاشف پر ساتھیوں سے ملکرتشدد کابیان ،پولیس کی کارروائی شروع
بھوانہ (نمائندہ دنیا)دو دن پہلے لاپتا ہونے والا نوجوان رسیوں سے جکڑا ہوا تشدد شدہ فصل کماد سے زندہ برآمد ہوگیا۔ تھانہ لنگرانہ کے علاقہ چک نمبر 204ج ب کا رہائشی عرفان عمر 25سال دودن سے گھر سے لاپتا تھا جو گزشتہ روز چک نمبر185ج ب میں فصل کماد میں ملا جو رسیوں میں جکڑا ہوا تھا اور اس پر تشدد بھی کیا گیا۔ گائوں کے لوگوں نے مقامی پولیس کو اطلاع بولیس تھانہ لنگرانہ پولیس نے موقعہ پر پہنچ کر عرفان کو تحصیل ہیڈ کواٹر ہسپتال بھوانہ منتقل کر دیا جہاں اس نے بیان دیا کہ اس پر کاشف نامی لڑکے اور اسکے ساتھیوں نے ملکر تشدد کیا اور کل رات کو کماد میں رسیوں کے ساتھ باندھ کرپھینک دیا۔ پولیس تھانہ لنگرانہ نے ملزمان کے خلاف کارروائی شروع کر دی ۔