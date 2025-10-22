صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • فیصل آباد
پوسٹ پر ہنسنے کا کمنٹ کرنے پر 4افراد کاطالبعلم پر وحشیانہ تشدد

اجمر کوملزمحمزہ خان، محسن، احسن ،عبدالاحد کی قتل کی دھمکیاں ، مقدمہ درج

 جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)سوشل میڈیا پر لگائی گئی پوسٹ پر ہنسنے کا کمنٹ کرنے پر چار افراد نے نویں جماعت کے طالبعلم کو روک کر سر عام وحشیانہ تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے قتل کی دھمکیاں اور تشدد کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل کر دی۔ پولیس تھانہ کوتوالی نے طالبعلم کے والد کی درخواست پر ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔تاہم کوئی گرفتاری عمل میں نہیں لائی گئی ۔ اجمیر حسین اکیڈمی ٹیوشن پڑھنے جا رہا تھا کہ راستہ میں ملز، حمزہ خان، محسن، احسن اور عبدالاحد نے اسے روک لیا اور سر عام گالیاں دیتے ہوئے اسے مارنا اور پیٹنا شروع کر دیا۔ ملزمان نے تشدد کی ویڈیو بھی بنائی جو بعد میں اپنی دہشت اور بدمعاشی کی دھاک بٹھانے کی غرض سے سوشل میڈیا پر اپ لوڈ کر دی اور قتل کی دھمکیاں بھی دیتے رہے۔ وجہ عناد یہ ہے کہ اجمیر حسین نے ملزمان کی جانب سے سوشل میڈیا پر لگائی گئی ایک پوسٹ پر ہنسنے کا کمنٹ کیا تھا۔ پولیس تھانہ کوتوالی نے چاروں ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ۔ 

 

