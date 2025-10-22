صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

محتسب پنجاب ایڈوائزر زکی کھلی کچہری ، شکایات کے انبار

  • فیصل آباد
اسلم سیال ، نواز خالد کی ریونیو، سیوریج و دیگر مسائل حل کیلئے ہدایات جاری

جڑانوالہ(نمائندہ دنیا)محتسب پنجاب کی جانب سے اسسٹنٹ کمشنر آفس میں کھلی کچہری کا انعقاد،شہریوں نے شکایات کے انبار لگا دیئے ۔ کھلی کچہری میں ایڈوائزر صوبائی محتسب اسلم حیات سیال اور ایڈوائزر نواز خالد نے شرکت کی اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر اوررنگزیب گورائیہ اور چیف آفیسر میونسپل کمیٹی محسن مظہر و دیگر افسر بھی موجود تھے ۔شہریوں نے ایڈوائزر زکو شکایات بارے آگاہ کیا اسلم حیات سیال کا کہنا تھا کہ کھلی کچہریوں کا مقصد شہریوں کو صوبائی محتسب کے بارے آگاہی فراہم کرنا ہے شہریوں کو صوبائی محتسب کے مقاصد، اختیارات اور ادارے تک رسائی فراہم کرنا ہے جبکہ شہری صوبائی محتسب میں صوبائی اداروں کے خلاف اپنی شکایات اس پلیٹ فارم پر جمع کروا سکتے ہیں جن پر صوبائی محتسب ترجیحی بنیادوں پر سائلین کی شکایات کا ازالہ کریں گے ۔کلی کچہری میں ریونیو، سیوریج اور دیگر مسائل سامنے آئے جنکے فوری حل کے لیے ہدایات جاری کی گئیں۔اسلم حیات سیال نے سائلین کو یقین دہانی کروائی کہ انکی شکایات کا بروقت ازالہ ہماری اولین ترجیح ہے ۔

 

