تحصیل ہسپتال پیرمحل، ڈینٹل یونٹ موجود،سہولیات ناپید

  • فیصل آباد
تحصیل ہسپتال پیرمحل، ڈینٹل یونٹ موجود،سہولیات ناپید

شہری مہنگے داموں علاج کرانے پر مجبور ، ڈینٹل یونٹ کو فعال بنانے کامطالبہ

پیرمحل (نمائندہ دنیا)تحصیل ہسپتال پیرمحل میں ڈینٹل یونٹ موجود مگر ہرقسم کے علاج معالجہ کی سہولیات سرے سے موجودنہیں، شہری مہنگے داموں علاج کروانے پر مجبور ہیں ۔پنجاب حکومت کی طرف سے تحصیل ہسپتال پیرمحل میں خطیر رقم کرکے ڈینٹل یونٹ قائم کرکے لیڈی ڈینٹل سرجن اور اسسٹنٹ کو تعینات کیا گیا جہاں پر سوائے دانت نکلوانے کے ہرقسم کے علاج معالجہ کی فیس مقر رہونے کے باوجود دانتوں کے علاج کی تمام سہولیات کا فقدان ہے کوئی بھی ضروری ادویات موجود نہیں جس سے وزیراعلیٰ کا عوام کو طبی سہولیات فراہم کرنے کاوعدہ خواب بن گیا۔سماجی فلاحی حلقوں نے ڈپٹی کمشنر ٹوبہ ٹیک سنگھ سے مطالبہ کیا ہے کہ فی الفور پیرمحل میں موجود ڈینٹل یونٹ کو فعال کرکے روزانہ ہفتہ وار اور ماہوار رپورٹ کے ذریعے کارکردگی کو چیک کیاجائے ڈینٹل یونٹ میں کام کرنے والے ڈاکٹر اور اسسٹنٹ پر پرائیویٹ کام کرنے پر پابندی عائد کی جائے ۔

 

