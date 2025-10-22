نجی ہوٹلز انتظامیہ کی جانب سے سیلاب متاثرین کو سامان تقسیم
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)نجی ہوٹلز انتظامیہ کی جانب سے سیلاب سے متاثرہ افراد کی مدد کے لیے جذ بہ خدمت کے تحت، جلال پور پیر والا کی مقامی انتظامیہ کے ساتھ ملکر منظم امدادی مہم کا انعقاد کیا۔
اس مہم کے تحت موضع اسماعیل، 175 سیلاب زدہ خاندانوں میں راشن کے تھیلے اور کمبل تقسیم کیے گئے ۔ اسسٹنٹ کمشنر جلال پور پیر والا ، ڈاکٹر مکرم سہو نے نجی ہوٹلز کی بروقت اور انتہائی ضروری مدد کی فراہمی کو سراہا۔فیصل آباد نجی ہوٹل کے جنرل منیجررشید الدین نے کہا کہ ہم اپنے لوگوں کی مدد کے لیے ہمیشہ پرعزم ہے ۔