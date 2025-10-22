صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نجی ہوٹلز انتظامیہ کی جانب سے سیلاب متاثرین کو سامان تقسیم

  • فیصل آباد
نجی ہوٹلز انتظامیہ کی جانب سے سیلاب متاثرین کو سامان تقسیم

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)نجی ہوٹلز انتظامیہ کی جانب سے سیلاب سے متاثرہ افراد کی مدد کے لیے جذ بہ خدمت کے تحت، جلال پور پیر والا کی مقامی انتظامیہ کے ساتھ ملکر منظم امدادی مہم کا انعقاد کیا۔

اس مہم کے تحت موضع اسماعیل، 175 سیلاب زدہ خاندانوں میں راشن کے تھیلے اور کمبل تقسیم کیے گئے ۔ اسسٹنٹ کمشنر جلال پور پیر والا ، ڈاکٹر مکرم سہو نے نجی ہوٹلز کی بروقت اور انتہائی ضروری مدد کی فراہمی کو سراہا۔فیصل آباد نجی ہوٹل کے جنرل منیجررشید الدین نے کہا کہ ہم اپنے لوگوں کی مدد کے لیے ہمیشہ پرعزم ہے ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

صفائی فیس:ریکوری وین کا افتتاح

15ارب کی لاگت سے 51ترقیاتی سکیموں پر کام جاری

گندم پیداوار مہم،ضلعی لیول نمبردار کنونشن،جدید طریقے اپنانے کی ہدایت

جہانیاں میں گندم مہم کے سلسلے میں کسان اجتماع کا انعقاد

ڈینگی مہم تیز کرنے کا حکم،یو سی 58 کلینک سے لاروا برآمد

ڈی پی او وہاڑی کی نئے سب انسپکٹروں سے ملاقات، ہدایات جاری

آج کے کالمز

ایاز امیر
افغانستان جو ہم نے دیکھا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پانچ دس کروڑ لوگ باہر بھیج دیں
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ہندوستان‘ برطانوی سامراج اور مزاحمت: ٹیپو سلطان …(2)
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جمہوریت کا کوئی متبادل نہیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
پتنگ نہیں جانیں اُڑ جاتی ہیں!
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کامیابی کا راستہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر