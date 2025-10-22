صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پیرمحل کمالیہ روڈ جگہ جگہ گڑھے پڑنے سے خستہ حال

  • فیصل آباد
پیرمحل کمالیہ روڈ جگہ جگہ گڑھے پڑنے سے خستہ حال

شوگر کین (ڈویلپمنٹ)کی مد میں کسانوں سے کٹوتی کے باوجودٹوٹ پھوٹ کاشکار

پیرمحل (نمائندہ دنیا)شوگرکین (ڈویلپمنٹ) سیس پروگرام کے تحت تعمیر کی گئی پیرمحل کمالیہ روڈ جگہ جگہ پڑنے والے گڑھوں کی وجہ سے خستہ حالی کاشکار ،سڑک پر کمالیہ شوگر ملزموجود ہے جس میں ضلع بھر سے گنے سے لوڈ ٹریکٹر ٹرالیاں آتی جاتی ہے اور شوگر کین (ڈویلپمنٹ)کی مد میں کسانوں زمینداروں سے فی من ایک روپے کے حساب سے کٹوتی کی جاتی ہے اس طرح ہر سیز ن میں کروڑوں روپے سڑک کی تعمیر کے سلسلہ میں جمع ہوجاتے ہیں مگر عرصہ دراز سے پیرمحل تاکمالیہ روڈ جوکہ سیم کے باعث جگہ جگہ سے بیٹھ جانے پر خستہ حال ہوچکی ہے جبکہ اس کے ارد گرد مٹی نہ ہونے کے باعث سڑک پرجگہ جگہ گڑھے پڑے ہوئے ہے جس سے آئے روز حادثات معمول بن چکے ہیں ۔سماجی فلاحی تنظیموں نے ڈویژنل کمشنر سے اپیل کی ہے کہ شوگرکین (ڈویلپمنٹ)سیس پروگرام کے تحت پیرمحل کمالیہ روڈ پر جگہ جگہ پڑنے والے گڑھوں کو مرمت کیاجائے تاکہ سڑک کو مزید ٹوٹ پھوٹ سے بچایاجاسکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

رواں سال کا چوتھا نیلام عام ساڑھے 3ارب ریونیو وصول

رواں سال سموگ کی صورتحال اچھی نہ رہنے کاامکان

مختلف کارروائیوں میں 39 ملزم گرفتار

سٹیٹک میٹرز کی عدم دستیابی صارفین مشکلا ت کاشکار

کاہنہ:2نوجوانوں پرتشدد کے ملزم گرفتار نہ ہو سکے

نیلا گنبد پارکنگ پلازہ منصوبہ ایک بار پھر تاخیر کاشکار

آج کے کالمز

ایاز امیر
افغانستان جو ہم نے دیکھا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پانچ دس کروڑ لوگ باہر بھیج دیں
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ہندوستان‘ برطانوی سامراج اور مزاحمت: ٹیپو سلطان …(2)
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جمہوریت کا کوئی متبادل نہیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
پتنگ نہیں جانیں اُڑ جاتی ہیں!
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کامیابی کا راستہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر