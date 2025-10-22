پیرمحل کمالیہ روڈ جگہ جگہ گڑھے پڑنے سے خستہ حال
شوگر کین (ڈویلپمنٹ)کی مد میں کسانوں سے کٹوتی کے باوجودٹوٹ پھوٹ کاشکار
پیرمحل (نمائندہ دنیا)شوگرکین (ڈویلپمنٹ) سیس پروگرام کے تحت تعمیر کی گئی پیرمحل کمالیہ روڈ جگہ جگہ پڑنے والے گڑھوں کی وجہ سے خستہ حالی کاشکار ،سڑک پر کمالیہ شوگر ملزموجود ہے جس میں ضلع بھر سے گنے سے لوڈ ٹریکٹر ٹرالیاں آتی جاتی ہے اور شوگر کین (ڈویلپمنٹ)کی مد میں کسانوں زمینداروں سے فی من ایک روپے کے حساب سے کٹوتی کی جاتی ہے اس طرح ہر سیز ن میں کروڑوں روپے سڑک کی تعمیر کے سلسلہ میں جمع ہوجاتے ہیں مگر عرصہ دراز سے پیرمحل تاکمالیہ روڈ جوکہ سیم کے باعث جگہ جگہ سے بیٹھ جانے پر خستہ حال ہوچکی ہے جبکہ اس کے ارد گرد مٹی نہ ہونے کے باعث سڑک پرجگہ جگہ گڑھے پڑے ہوئے ہے جس سے آئے روز حادثات معمول بن چکے ہیں ۔سماجی فلاحی تنظیموں نے ڈویژنل کمشنر سے اپیل کی ہے کہ شوگرکین (ڈویلپمنٹ)سیس پروگرام کے تحت پیرمحل کمالیہ روڈ پر جگہ جگہ پڑنے والے گڑھوں کو مرمت کیاجائے تاکہ سڑک کو مزید ٹوٹ پھوٹ سے بچایاجاسکے ۔