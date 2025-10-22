ڈی پی او کی تھانہ اٹھارہ ہزاری میں کھلی کچہری ،مسائل سنے
مسائل حل کے احکامات جاری ، عوام کیلئے دروازے 24 گھنٹے کھلے :بلال افتخار
جھنگ،اٹھارہ ہزاری (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نمائندہ دنیا)ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کیپٹن (ر)بلال افتخار کیانی نے تھانہ اٹھارہ ہزاری میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا، شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ڈی پی او نے عوامی مسائل توجہ سے سنے اور مسائل حل کے لیے موقع پر ہی احکامات جاری کیے ۔ڈی پی او بلال افتخار کیانی نے اس موقع پر شہریوں سے منشیات فروشی کی موجودہ صورتحال اور ٹاؤٹ مافیا کی مداخلت کے حوالے سے استفسار بھی کیا۔ انہوں نے واضح ہدایت دی کہ منشیات فروشوں کے خلاف جاری کریک ڈاؤن کو مزید مؤثر اور بلا امتیاز انداز میں جاری رکھا جائے۔
ڈی پی او نے کہا کشہریوں کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جا رہا ہے ، تاکہ عوام کو فوری اور شفاف انصاف کی فراہمی یقینی بنائی جا سکے ۔ پولیس خدمتِ خلق کا ادارہ ہے ، اسکے دروازے عوام کے لیے چوبیس گھنٹے کھلے ہیں۔اٹھارہ ہزاری سے نمائندہ دنیا کے مطابق ڈی پی او بلال افتخار کیانی کی تھانہ اٹھارہ ہزاری میں کھلی کچہری کی مناسب تشہیرنہ ہونے پر شہریوں کی بہت کم تعداد شریک ہوئی،عوامی وسماجی حلقوں نے صورتحال پرافسوس کااظہارکرتے ہوئے دوبارہ کھلی کچہری لگانے کا مطالبہ کردیا۔