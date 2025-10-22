درجن بھر وارداتیں، لاکھوں روپے ، زیورات ، سامان لوٹ لیا
فیصل آباد،پیر محل کے علاقوں سے کھاد کی بوریاں،موبائلزودیگراشیاغائب
فیصل آباد،پیر محل (سٹی رپورٹر،نمائندہ دنیا)ڈکیتی چوری کی درجن بھر وارداتوں میں لاکھوں روپے ،قیمتی سامان لوٹ لیا گیا ۔ تھانہ بٹالہ کالونی کے علاقے مقبول روڈ پر آفاق کے گھر کا بیرونی دروازہ غلطی سے کھلا رہ گیا۔ جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چور گھر داخل ہوگئے اور الماری سے موبائل فون اور نقدی سمیت دیگر سامان لے گئے ۔ تھانہ بچیانہ کے علاقے چک نمبر 562 گ ب کے قریب حسن کی حویلی سے چور رات کی تاریکی میں لاکھوں کی کھاد کی بوریاں، کولر، پنکھے ، بجلی کی تاریں اور دیگر قیمتی سامان لے گئے ۔ چک نمبر 565 گ ب کے قریب بشارت کی پراپرٹی کے باہر نصب کیا گیا بجلی کا میٹر، تاریں اور دیگر قیمتی سامان چوری کر لیاگیا۔ تھانہ جھنگ بازار کے علاقے علی ہاؤسنگ کالونی کے رہائشی انس عابد کی گھر کے باہر کھڑی موٹر سائیکل چوری ہوگئی۔
تھانہ غلام آباد کے علاقے میں فیصل سڑک کنارے کال سنتے جا رہا تھا کہ نامعلوم موٹر سائیکل سوار ملزمان نے جھپٹا مار کر موبائل فون چھین لیا۔ تھانہ رضا آباد کے علاقے محلہ رفیق کالونی کہ رہائشی فہد نے کے گھر سے ملزم الماریوں کے تالے توڑ کر لاکھوں کی نقدی، زیورات، موبائل فون اور دیگر قیمتی سامان چوری لے گئے ۔پیرمحل میں چوری کی چار وارداتیں ،چک نمبر331گ ب میں گورنمنٹ پرائمری سکول کے تالے توڑکر چور لیپ ٹاپ ، سامان سینٹری کل مالیت 98ہزار روپے پلاٹ اے کے رہائشی اقبال کا موبائل مالیت 50ہزار مین بازار کے رہائشی عمر کے کیری ڈبہ سے تین لاکھ 30ہزار چک نمبر757گ ب میں ماجد شہزاد کی زمین سے سولر موٹرمالیت ایک لاکھ 30ہزارروپے چور لے گئے ۔