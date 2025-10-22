غریب عوام سے ناانصافیوں کاازالہ کیاجائے ،اعجاز چودھری
حکومت،ضلعی انتظامیہ ناجائز منافع خور مافیا و اشرافیہ کے سامنے بے بس ہوچکی
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)پیپلز پارٹی کے ضلعی صدر اعجاز چودھری نے کہا ہے کہ غریب عوام کے ساتھ معاشی طور پر بہت بڑی زیادتی ہو رہی ہے جس کا فوری ازالہ ہو نا چاہئے چینی اور ٹماٹر سمیت دیگر اشیا کے ریٹ آوٹ آف کنٹرو ل ہو چکے ہیں پنجاب حکومت اور ضلعی انتظامیہ فیصل آباد ناجائز منافع خور اور لوٹ مار کرنے والے منہ زور مافیا و اشرافیہ کے سامنے بے بس ہو چکی ہے غریب آدمی دو وقت کی روٹی کمائیں یا بد ترین مہنگائی کامقابلہ کرے سیلاب کے نام پراشیا خورونوش اور سبزیوں،پھلوں کے ریٹ غریب و مزدور طبقہ کی پہنچ سے باہر ہو چکے ہیں۔ کوئی پوچھنے والا نہیں ۔مریم نواز سرکاری سطح پر پنجاب حکومت آئے روز نئے نئے محکمے محکمے تو بنا رہی ہیں مگر عوام کو ریلیف نہیں مل رہا۔
بڑے بڑے مگر مچھوں کو کوئی نہیں پوچھتا۔ صرف عام دکانداروں کو چالان کر کے پریشان کیاجاہاہے ۔ ہزاروں کے چالان انکے معصوم بچوں پر ظلم ہے ۔ تمام تر کھانے پینے کی اشیا موجود ہونے کے باوجود غلہ منڈی اور سبز منڈی میں بڑے بڑے آڑھتی اپنی من مانی قیمتوں پر چیزیں فروخت کرتے ہیں۔ اعجاز چودھری اور فیصل آباد کے شہریوں کا کہنا ہے کہ اشیا خورونوش اور سبزیوں کی قیمتوں میں اضافے سے خریداری کرنا مشکل ہوگیا ہے ،فیصل آباد میں ٹماٹر کی قیمت 500 روپے کلو تک پہنچ گئی ہے ۔ شہریوں نے حکومت سے فوری نوٹس لینے اور قیمتوں کو کنٹرول کرنے کا مطالبہ کیا ہے ۔