عبداللہ پور چوک کینال سے کوڑے ، مردہ جانوروں کونکال دیا گیا
فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)کمشنر فیصل آباد ڈویژن راجہ جہانگیر انور کی طرف سے میڈیا کی نشاندہی پر فوری ایکشن لیتے ہوئے عبداللہ پور چوک کینال سے کوڑے کے ڈھیروں اورپھنسے مردہ جانوروں کو بھاری مشینری سے نکال دیا گیا۔
معاملہ نوٹس میں لاتے ہی کمشنر نے فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کو فوری ایکشن کی ہدایت کی۔سی او ایف ڈبلیو ایم سی روف احمد کی زیرنگرانی ستھراپنجاب کی ٹیم نے بھاری مشینری سے کینال کو کلیئر کردیا۔کمشنر نے کہا ہے کہ شہری صاف ستھرا ماحول برقرار رکھنے کے لئے انتظامیہ سے تعاون جاری رکھیں۔کوڑا کرکٹ نالوں،نہروں اور کھلے عام پھینکنے کی بجائے ویسٹ ورکرز کے حوالے کریں ۔