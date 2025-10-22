ایل پی جی کی غیر قانونی ریفلنگ پر 8 دکانیں سیل ،سامان ضبط
سول ڈیفنس ٹیم کی شیخوپورہ روڈ، جامعہ چشتیہ چوک ودیگرمقامات پر کارروائی
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)سول ڈیفنس فیصل آباد کی انفورسمنٹ ٹیم نے سول ڈیفنس آفیسر رانا عباس کی زیر نگرانی ایل پی جی کی غیر قانونی ریفلنگ کیخلاف بھرپور کارروائی کرتے ہوئے 8 دکانوں کو سیل کر دیا جبکہ مالکان کا ریفلنگ کا سامان قبضۂ سرکار میں لے لیا گیا۔ سول ڈیفنس ٹیم نے پنجاب سول ڈیفنس ریزیلینس کور کے رضاکاران فیصل آباد کے ہمراہ کارروائیاں کرتے ہوئے رہائشی علاقوں میں غیر قانونی ریفلنگ کرنے والے دکانداروں کیخلاف مؤثر ایکشن لیا۔ کارروائی کے دوران عامر ایل پی جی شاپ فیصل باجوہ روڈ، ابرار ایل پی جی شاپ نزد گندا نالہ غازی آباد، شاہد مغل ایل پی جی شاپ جمیل آباد شیخوپورہ روڈ، شہزاد بٹ ایل پی جی شاپ جامعہ چشتیہ چوک، فواد ایل پی جی شاپ 48 ج ب بھمی پور، اسلم ایل پی جی شاپ 6 چک نزد موٹروے ، وسیم بٹر ایل پی جی شاپ 7 چک ڈائیوو روڈ اور بلال رحمانی ایل پی جی شاپ پنج پلیاں ڈائیوو روڈ پر غیر قانونی ریفلنگ کیخلاف سخت کارروائیاں کی گئیں۔