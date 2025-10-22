صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایل پی جی کی غیر قانونی ریفلنگ پر 8 دکانیں سیل ،سامان ضبط

  • فیصل آباد
ایل پی جی کی غیر قانونی ریفلنگ پر 8 دکانیں سیل ،سامان ضبط

سول ڈیفنس ٹیم کی شیخوپورہ روڈ، جامعہ چشتیہ چوک ودیگرمقامات پر کارروائی

فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)سول ڈیفنس فیصل آباد کی انفورسمنٹ ٹیم نے سول ڈیفنس آفیسر رانا عباس کی زیر نگرانی ایل پی جی کی غیر قانونی ریفلنگ کیخلاف بھرپور کارروائی کرتے ہوئے 8 دکانوں کو سیل کر دیا جبکہ مالکان کا ریفلنگ کا سامان قبضۂ سرکار میں لے لیا گیا۔ سول ڈیفنس ٹیم نے پنجاب سول ڈیفنس ریزیلینس کور کے رضاکاران فیصل آباد کے ہمراہ کارروائیاں کرتے ہوئے رہائشی علاقوں میں غیر قانونی ریفلنگ کرنے والے دکانداروں کیخلاف مؤثر ایکشن لیا۔ کارروائی کے دوران عامر ایل پی جی شاپ فیصل باجوہ روڈ، ابرار ایل پی جی شاپ نزد گندا نالہ غازی آباد، شاہد مغل ایل پی جی شاپ جمیل آباد شیخوپورہ روڈ، شہزاد بٹ ایل پی جی شاپ جامعہ چشتیہ چوک، فواد ایل پی جی شاپ 48 ج ب بھمی پور، اسلم ایل پی جی شاپ 6 چک نزد موٹروے ، وسیم بٹر ایل پی جی شاپ 7 چک ڈائیوو روڈ اور بلال رحمانی ایل پی جی شاپ پنج پلیاں ڈائیوو روڈ پر غیر قانونی ریفلنگ کیخلاف سخت کارروائیاں کی گئیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

ہیوی ٹریفک بے قابو،10سالہ بچہ جاں بحق،واٹر ٹینکر نذر آتش

بلدیہ عظمیٰ کاالیکٹرک چارجنگ اسٹیشنز بنانے کا فیصلہ

کمشنر کا مہنگے ٹماٹرکا نوٹس،مناسب قیمت مقرر کرنیکی ہدایت

وزیرداخلہ سے برطانوی ہائی کمشنر کی ملاقات،امن کیلئے مشترکہ کوششوں کا عزم

مراکز صحت میں سہولتوں کی کمی پر وزیر صحت برہم

گورنر سے شیخہ لطیفہ محمد کی مشیرکی ملاقات

آج کے کالمز

ایاز امیر
افغانستان جو ہم نے دیکھا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پانچ دس کروڑ لوگ باہر بھیج دیں
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ہندوستان‘ برطانوی سامراج اور مزاحمت: ٹیپو سلطان …(2)
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جمہوریت کا کوئی متبادل نہیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
پتنگ نہیں جانیں اُڑ جاتی ہیں!
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کامیابی کا راستہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر