سرکاری ہسپتالوں میں نجی ایمبولینسز کی پارکنگ بند نہ ہوسکی
سکیورٹی عملہ ڈرائیورز کیساتھ گٹھ جوڑ کرکے دیہاڑیاں لگارہا ، کارروائی کامطالبہ
فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)سرکاری ہسپتالوں میں نجی ایمبولینسز کی پارکنگ بند نہ ہوسکی۔ انتظامیہ کے اعلانات صرف جگہ جگہ بینرز لگانے کی حد تک محدود، سکیورٹی عملہ نجی ایمبولینس کے ڈرائیورز کیساتھ گٹھ جوڑ کرکے دیہاڑیاں لگانے میں مصروف ہے ۔ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے سرکاری ہسپتالوں میں دو ماہ قبل نجی ایمبولینس کے ایمرجنسی یا ہسپتال کی حدود میں کھڑی کرنے پر پابندی عائد کرتے ہوئے انتظامیہ کو سختی سے عملدرآمد کروانے کی ہدایت کی گئی جسکے بعد ڈی ایچ کیو ہسپتال سمیت دیگر علاجگاہوں میں انتظامیہ نے فوری بینرز آویزاں کروا دیئے تاہم یہ اعلانات صرف تحریروں کی حد تک ہی محدود رہ گئے۔
ذرائع کے مطابق ہسپتالوں میں تاحال پارکنگ ایریاز میں نجی ایمبولینسز کی بھرمار ہے جنکے ڈرائیورز نے سکیورٹی عملے سے گٹھ جوڑ کررکھا ہے ۔ ڈرائیور ایمرجنسی سمیت مختلف مقامات پر نظر آتے ہیں جو مریض کی وفات پر فوری لواحقین کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور لاش منتقلی کیلئے مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بھاری معاوضے پر گاڑی دستیابی کی پیشکش کرتے ہیں۔ موجودہ صورتحال نے شہریوں کو پریشان کررکھا ہے جن کا کہنا ہے کہ ایمبولینس ڈرائیورز نے اجارہ داری بنا رکھی ہے من مانہ معاوضہ لیتے ہیں بیشتر ایمبولینسز میں صرف سٹریچر اور ریوالونگ لائٹ لگا کر کام چلایا جا رہا ہوتا ہے انہوں نے متعلقہ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ ایسے عناصر کو لگام ڈالی جائے ۔