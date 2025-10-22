بریسٹ کینسر سے سالانہ 40 ہزار اموات ، آگاہی واک
ہر 10 میں سے ایک پاکستانی خاتون بریسٹ کینسر کا شکار،حکومتی اقدامات ناکافی مرض کو سمجھنے ، علاج کیلئے تحقیقی بنیادوں پر توجہ مرکوز کرنا ہوگی ،ڈاکٹر بابر ودیگر
فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)پاکستان میں بریسٹ کینسر کے مرض سے خواتین کی اموات سالانہ 40 ہزار سے تجاوز کرگئی۔ ہر 10 میں سے ایک خاتون بریسٹ کینسر کا شکار ہونے کا انکشاف، ماہرین نے تحقیقاتی سطح پر حکومتی اقدامات ناکافی ہونے کا شکوہ کردیا۔دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی بریسٹ کینسر سے آگاہی کا عالمی مہینہ منایا جا رہا ہے ۔ اس سلسلے میں اٹامک انرجی کمیشن کے زیر اہتمام پینم ہسپتال میں آگاہی واک کا اہتمام کیا گیا جس میں ڈائریکٹر پینم ڈاکٹربابر عمران سمیت دیگر ماہرِ امراض اور عملے نے شرکت کی اس موقع پر ڈاکٹر بابر عمران کا کہنا تھا کہ پاکستان میں کینسر کے مرض میں چھاتی کا سرطان پہلے نمبر پر ہے۔ جسکے باعث ہر سال تقریباً 40 ہزار خواتین موت کے منہ میں چلی جاتی ہیں۔
جبکہ ہر دس میں سے ایک خاتون کو 40 سال کی عمر کے بعد چھاتی کے سرطان کا خطرہ رہتا ہے۔ اگر ابتدائی سطح پر تشخیص ہو جائے تو اس کا بروقت علاج ممکن ہے ۔ دیگر طبی ماہرین کا کہنا تھا کہ چھاتی کا کینسر پاکستان کی خواتین میں زہر قاتل بنتا جا رہا ہے جسکی سب سے بڑی وجہ بروقت تشخیص نہ ہونا ہے ۔ تاخیر سے مرض کا پتہ چلنے پر علاج انتہائی مشکل ہوجاتا ہے جس سے یاتو خاتون کو اپنے اعضا سے ہاتھ دھونا پڑتے ہیں یا موت کی صورت میں نتیجہ سامنے آتا ہے ۔ خواتین میں مرض سے متعلق نا صرف آگاہی پھیلانے کی ضرورت ہے بلکہ حکومتی سطح پر اس مرض کو سمجھنے اور علاج کیلئے تحقیقی بنیادوں پر توجہ مرکوز کرنا ہوگی تاکہ خواتین میں پھیلتے اس مرض کا جڑ سے خاتمہ ممکن ہوسکے ۔