جی سی ویمن یونیورسٹی میں غذائی تحفظ پر کانفرنس کاآغاز
ماہرین کاکسانوں کو بااختیار بنانے ، نامیاتی خوراک کے نظام ومنصفانہ تقسیم پرزور
فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)گورنمنٹ کالج ویمن یونیورسٹی فیصل آباد کے شعبہ فوڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے زیراہتمام پہلی بین الاقوامی کانفرنس بعنوان پائیدار اقدامات برائے عالمی غذائی تحفظ جناح آڈیٹوریم میں شروع ہوگئی۔ تین روزہ کانفرنس پروفیسر ڈاکٹر عائشہ ثمین (چیف آرگنائزر کی زیرقیادت ہورہی ہے ، جس میں ساٹھ ممتاز قومی و بین الاقوامی ماہرین غذائیات اور ماہرینِ تعلیم کے علاوہ چھ سو سے زائد شرکا شرکت کر رہے ہیں۔ چیئرمین پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن پروفیسر ڈاکٹر اقرار خان نے بطور مہمانِ خصوصی کانفرنس کا افتتاح کیا۔ انہوں نے خطاب میں کہا کانفرنس کا موضوع وقت کی اہم ترین ضرورت ہے ۔ پاکستان میں 40 فیصد سے زائد آبادی خطِ غربت سے نیچے زندگی گزار رہی ہے۔
لہذا ضروری ہے کہ ہم کسانوں کو بااختیار بنائیں، نامیاتی خوراک کے نظام کو فروغ دیں اور خوراک کی منصفانہ تقسیم کو یقینی بنائیں تاکہ قومی سطح پر غذائی خود کفالت حاصل ہو۔کانفرنس کی سرپرستِ اعلیٰ وائس چانسلر جی سی وی ڈبلیو یو ایف پروفیسر ڈاکٹر کنول امین نے کلیدی خطاب میں کہاکانفرنسیں صرف تحقیقی مقالوں تک محدود نہیں ہوتیں بلکہ یہ پائیدار حل کی جانب عملی روابط اور شراکت داریوں کو فروغ دیتی ہیں۔ انہوں نے خوراک کے ضیاع میں کمی، کسانوں پر اعتماد کی بحالی، اور صحتمند و نامیاتی طرزِ زندگی کو اپنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ پروفیسر ڈاکٹر ذوالفقار ، وائس چانسلر زرعی یونیورسٹی نے بطور مہمانِ اعزاز شرکت کی جبکہ PFDA، IFANCA، PANAH اور امریکہ، فرانس، مصر، چین، متحدہ عرب امارات، بحرین اور سویڈن کی جامعات کے ماہرین نے غذائی قلت کے خاتمے اور فوڈ سیفٹی کے فروغ کیلئے اختراعات، ضابطہ سازی اور قدر میں اضافے پر زور دیا۔