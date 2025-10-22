صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

محکمہ جنگلات غفلت پر ٹمبر مافیا درخت چوری میں مصروف

  • فیصل آباد
راجباہوں نہروں سرکاری اراضی پر درختوں کی ملکیت کا دعویٰ نہ ہونے پرمافیاآزاد

فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)محکمہ جنگلات کی غفلت پر متعدد راجباہوں نہروں اور سرکاری اراضی پر مختلف جگہوں پر لگے بھاری بھرکم درختوں کی ملکیت قبول ہی نہیں کی جارہی ،سرکاری ریکارڈ کے مطابق تو ایسے تمام درخت محکمہ جنگلات کی پراپرٹی ہیں مگر ملکیت کا دعویٰ نہ ہونے پر ٹمبر مافیا درختوں کو چوری کررہا ہے تفصیلات کے مطابق نہروں راجباہوں سرکاری اراضی قبرستانوں سمیت متعدد جگہوں پر موجود درخت سرکاری ریکارڈ کے مطابق محکمہ جنگلات کی پراپرٹی ہوتے ہیں لیکن محکمہ جنگلات کی جانب سے بڑے جنگلات کے علاوہ ایسی جگہوں پر کوئی توجہ ہی نہیں دی جاتی جس سے ایسے نظر انداز کیے جانے والے درخت ٹمبر مافیا کا آسان ہدف بن جاتے ہیں ایسے درخت یا تو مکمل طور پر کاٹ لیے جاتے ہیں یا انکی بڑی شاخیں جلانے کی غرض سے اتار لی جاتی ہیں اور بطور ایندھن فروخت ہوتی ہیں محکمہ جنگلات کی غفلت سے سرکاری مال چوری ہورہا ہے اور قومی خزانے کونقصان پہنچ رہاہے ۔

 

