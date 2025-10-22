سیلاب متاثرین کو مالی امداد کی فراہمی کے حوالے سے اجلاس
متاثرین کے اکاؤنٹس کھلنا شروع ، یہ عمل جلد مکمل کرلیا جائیگا،ڈی سی کو بریفنگ
فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)ڈپٹی کمشنر کیپٹن (ر)ندیم ناصر کی زیر صدارت سیلاب متاثرین کو مالی امداد کی فراہمی کے حوالے سے اجلاس ہوا ۔ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو رانا موسیٰ، اربن یونٹ اور بینک آف پنجاب کے نمائندے اجلاس میں شریک تھے جبکہ اسسٹنٹ کمشنر تاندلیانوالہ اذکیٰ سحر نے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی۔اجلاس میں سیلاب متاثرین کے اکاؤنٹس کھلنے کے عمل پر بریفنگ دی گئی اور بتایا گیا کہ متاثرین کے اکاؤنٹس اوپن ہونا شروع ہو گئے ہیں اور یہ عمل جلد مکمل کرلیا جائے گا۔سیلاب متاثرین کو نقصان کے ازالے کے مطابق امداد فراہم کی جائے گی اور امدادی رقم براہ راست بینک اکاؤنٹس میں منتقل ہوگی۔ڈیبٹ کارڈ کے ذریعے تین لاکھ روپے تک نکالنے کی حد مقررہے ۔ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ امدادی رقوم کے اجرا کے موقع پر متاثرین کیلئے کھانا،پانی اور واش روم کی سہولیات کا بندوبست کیا جائے ڈپٹی کمشنر نے متعلقہ محکموں کو شفافیت اور تیزرفتاری سے کام مکمل کرنے کی ہدایت کی۔