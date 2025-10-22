صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیلاب متاثرین کو مالی امداد کی فراہمی کے حوالے سے اجلاس

  • فیصل آباد
سیلاب متاثرین کو مالی امداد کی فراہمی کے حوالے سے اجلاس

متاثرین کے اکاؤنٹس کھلنا شروع ، یہ عمل جلد مکمل کرلیا جائیگا،ڈی سی کو بریفنگ

فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)ڈپٹی کمشنر کیپٹن (ر)ندیم ناصر کی زیر صدارت سیلاب متاثرین کو مالی امداد کی فراہمی کے حوالے سے اجلاس ہوا ۔ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو رانا موسیٰ، اربن یونٹ اور بینک آف پنجاب کے نمائندے اجلاس میں شریک تھے جبکہ اسسٹنٹ کمشنر تاندلیانوالہ اذکیٰ سحر نے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی۔اجلاس میں سیلاب متاثرین کے اکاؤنٹس کھلنے کے عمل پر بریفنگ دی گئی اور بتایا گیا کہ متاثرین کے اکاؤنٹس اوپن ہونا شروع ہو گئے ہیں اور یہ عمل جلد مکمل کرلیا جائے گا۔سیلاب متاثرین کو نقصان کے ازالے کے مطابق امداد فراہم کی جائے گی اور امدادی رقم براہ راست بینک اکاؤنٹس میں منتقل ہوگی۔ڈیبٹ کارڈ کے ذریعے تین لاکھ روپے تک نکالنے کی حد مقررہے ۔ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ امدادی رقوم کے اجرا کے موقع پر متاثرین کیلئے کھانا،پانی اور واش روم کی سہولیات کا بندوبست کیا جائے ڈپٹی کمشنر نے متعلقہ محکموں کو شفافیت اور تیزرفتاری سے کام مکمل کرنے کی ہدایت کی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

رواں سال کا چوتھا نیلام عام ساڑھے 3ارب ریونیو وصول

رواں سال سموگ کی صورتحال اچھی نہ رہنے کاامکان

مختلف کارروائیوں میں 39 ملزم گرفتار

سٹیٹک میٹرز کی عدم دستیابی صارفین مشکلا ت کاشکار

کاہنہ:2نوجوانوں پرتشدد کے ملزم گرفتار نہ ہو سکے

نیلا گنبد پارکنگ پلازہ منصوبہ ایک بار پھر تاخیر کاشکار

آج کے کالمز

ایاز امیر
افغانستان جو ہم نے دیکھا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پانچ دس کروڑ لوگ باہر بھیج دیں
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ہندوستان‘ برطانوی سامراج اور مزاحمت: ٹیپو سلطان …(2)
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جمہوریت کا کوئی متبادل نہیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
پتنگ نہیں جانیں اُڑ جاتی ہیں!
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کامیابی کا راستہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر