دنیا کی خبرپردھاندرہ میں مرکزی سڑک کی تعمیر شروع
ساڑھے نو کروڑ روپے لاگت آئے گی،منصوبہ تین ماہ میں مکمل ہوگا
ٹھیکریوالا(نمائندہ دنیا)دنیا کی خبرپر ایکشن، دھاندرہ کی مرکزی سڑک کی تعمیر کا کام شروع،ساڑھے نو کروڑ روپے لاگت آئے گی،منصوبہ 3 ماہ میں مکمل ہوگا۔حلقہ ایناے 100 کے دیہات 66 ج ب دھاندرہ کی مرکزی سڑک کی عرصہ 20 سال بعد ازسرِ نو تعمیر کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ،وزیر اعظم کے مشیر و سینیٹر رانا ثنااللہ خاں نے دھاندرہ کی سڑک کی تعمیر کے لئے خصوصی طور پر فنڈز منظور کروائے ،سڑک کی تعمیر پر ساڑھے 9 کروڑ روپے لاگت آئے گی،طویل عرصے سے خستہ حالی کا شکار اس سڑک کی حالت انتہائی خراب ہو چکی تھی جس کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا تھا،سڑک پر پڑے گہرے گڑھوں،کھڈوں اور بارش کے پانی کے جمع ہونے سے علاقہ مکینوں کو نہ صرف آمدورفت میں رکاوٹ پیش آتی تھی بلکہ آئے روز حادثات میں بھی اضافہ دیکھنے میں آرہا تھا،اس اہم سڑک کے تعمیراتی کام کے آغاز پر اہلِ علاقہ نے خوشی کا اظہار کیا ہے ، مقامی دکانداروں اور مکینوں نے کہا کہ برسوں بعد ان کے دیرینہ مطالبے پر عملدرآمد ہونا خوش آئند ہے ۔انہوں نے سڑک کی تعمیر شروع کروانے پر سینیٹر رانا ثنااللہ خاں کا شکریہ ادا جبکہ روزنامہ دنیامیں مذکورہ سڑک کی تعمیر کے حوالے سے بارہا بار اشاعت،عوامی مسائل کی نشاندہی اور مثبت رپورٹنگ کو بھی سراہا گیا ۔