علامہ اقبال کالونی کے بازاروں میں پختہ تجاوزات کا خاتمہ
ایف ڈی اے ٹیم کی کارروائی ،تجاوزات قائم کرنے پر چالان عدالت کو ارسال
فیصل اباد (خصوصی رپورٹر)ڈی جی ایف ڈی اے آصف چوہدری کی ہدایات پر ایف ڈی اے کے زیر کنٹرول رہائشی کالونیوں اور کمرشل مارکیٹس میں تجاوزات کیخلاف آپریشن جاری ، اس سلسلے میں اینٹی انکروچمنٹ ٹیم نے بھاری مشینری کے ہمراہ کارروائی کرتے علامہ اقبال کالونی کے بازاروں میں پختہ تجاوزات کا خاتمہ کر دیا اور تجاوزات قائم کرنے پر چالان سپیشل جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں بھجوا دیئے ۔ ڈائریکٹر اسٹیٹ مینجمنٹ جنید حسن منج کی زیر نگرانی اسٹیٹ آفیسر انیب اسلم رندھاوا کی سربراہی میں ایف ڈی اے کی ٹیم نے اقبال کالونی میں تجاوزات کی صورتحال کو چیک کیا تو بازاروں اور شاہراہوں پراپرٹی مالکان نے ناجائز تعمیرات قائم کر رکھی تھیں جن کومسمار کر دیا اور چالان عدالت کوبھجوا دیئے ۔ایف ڈی اے انتظامیہ نے خبردار کیا ہے کہ عارضی یا پختہ تجاوزات قائم کرنے سے گریز کیا جائے بصورت دیگر نا صرف تعمیرات کو مسمار کر دیا جائے گا بلکہ تجاوزات میں استعمال ہونے والا سامان قبضے میں لے لیا جائے گا تجاوزات سے باز نہ آنے پر فوجداری مقدمات بھی درج کرائے جاسکتے ہیں۔