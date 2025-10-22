صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جراثیم موجودگی ،دوواٹر پلانٹس کی پروڈکشن بند ،ایک لاکھ کے جرمانے

  • فیصل آباد
چنیوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)پنجاب فوڈ اتھارٹی نے ڈی جی فوڈ کے حکم پر فوڈ سیفٹی ٹیموں نے فوڈ پوائنٹس،ملک سیل پوائنٹس اور واٹر پلانٹس پر چھاپے مارے۔

 پینے کے پانی میں مضر صحت جراثیم کی موجودگی کی وجہ سے دوواٹر پلانٹس کی پروڈکشن بند کر دی گئی۔قوانین کی سنگین خلاف ورزیوں پرایک لاکھ روپے کے جرمانے عائد کئے گئے ۔ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز ڈاکٹر قاسم رضا نے بتایا کہ دوران معائنہ صفائی اور سٹوریج کے ناقص انتظامات اور ملازمین کے میڈیکلز کی عدم دستیابی پر کارروائیاں کی گئیں۔دوران معائنہ کریانہ سٹورز سے ایکسپائرڈ و ممنوع اشیاء برآمد کرکے تلف کی گئیں۔

 

