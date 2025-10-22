صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ماموں کانجن:گرانفروشی پر دوکانداروں کو ہزاروں کے جرمانے

  • فیصل آباد
ماموں کانجن:گرانفروشی پر دوکانداروں کو ہزاروں کے جرمانے

پرائس کنٹرول مجسٹریٹ ابرار جٹ شہر، بنگلہ چوک او رگردونواح میں کارروائی

ماموں کانجن( نمائندہ دنیا )پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کی گراں فروشوں کیخلاف کارروائیاں ،متعدد دوکانداروں کو ہزاروں روپے کے جرمانے عائد کردئیے ۔اسسٹنٹ کمشنر تاند لیا نوالا ازکیٰ سحر کے احکامات پر پرائس کنٹرول مجسٹریٹ ابرار جٹ نے ماموں کانجن ،بنگلہ چوک و گردونواح میں گراں فروشی کرنے والے دوکانداروں کو بھاری جرمانے عائد کردئیے اشیا خوردونوش مہنگے داموں فروخت کرنے والے چکن فروش ،سبزی،فروٹ فروشوں کوجرمانے کئے گئے دکانداروں کو ریٹ لسٹیں واضح طور پر آویزاں کرنے کی بھی ہدایات جاری کی گئیں۔ ابرار جٹ نے وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ آئندہ گراں فروشی کرنے والے دکانداروں کو جرمانوں کیساتھ ساتھ جیل کی بھی ہوا کھانا پڑے گی اشیاخورونوش کی قیمتوں پر کسی بھی قسم کا سمجھوتہ نہیں کیا جائیگا دکاندار اپنا قبلہ درست کر لیں ورنہ قانونی کارروائی کیلئے تیار رہیں۔

 

