رانا ثنا سے تنظیمات اہلسنت کے علما ومشائخ کے وفد کی ملاقات
ملکی ترقی کیلئے علما ومشائخ کی رہنمائی میں فیصلے کرینگے :وفاقی وزیر وسینیٹر کی گفتگو 5 رکنی مذاکراتی کمیٹی قائم جومدارس و مساجد کے مسائل حل میں کردار ادا کریگی
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)وفاقی وزیر وسینیٹر رانا ثنا اللہ خان اور ممبر اسلامی نظریاتی کونسل صاحبزادہ حافظ امجدسے تنظیمات اہلسنت کے علما ومشائخ کے وفد نے ملاقات کی اس موقع پر رانا ثنا اللہ نے گفتگو کرتے کہا کہ انتشار پیدا کرنے والے ملک و قوم کے خیر خواہ نہیں ، تمام مسالک کے علما ومشائخ محب وطن ہیں شرپسندی کے خاتمے کیلئے علما ومشائخ کردار ادا کریں مسلم لیگ ن نے ہمیشہ علما ومشائخ کی سفارشات کو مد نظر رکھا اور اب بھی ملکی ترقی کیلئے علما ومشائخ کی رہنمائی میں فیصلے کرینگے چند شرپسند عناصر مذہب کے نام پر ملک میں انتشار پیدا کرکے معاشی ترقی روکنا چاہتے ہیں جسکی قطعاً اجازت نہیں دی جاسکتی۔
قائد مسلم لیگ ن نواز شریف وزیراعظم شہباز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز علما ومشائخ کی دینی خدمات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ۔ انہوں نے تنظیمات اہلسنت کی سفارش پر ایک 5 رکنی مذاکراتی کمیٹی تشکیل دی جو موجودہ صورتحال میں مدارس و مساجد کے مسائل حل کرنے میں کردار ادا کرے گی۔ وفد نے مسلم لیگ ن اور خاص طور پر سینیٹررانا ثناء اللہ خان کی سیاسی بصیرت کو خراج تحسین پیش کیا تنظیمات ۔وفد میں شامل علما ومشائخ میں مولانا فضل رسول رضوی حافظ ایوب اعوان مفتی ارشد بخاری مولانا ذیشان سعید مولانا شفقت حیدری پیر سید علی رضا بخاری پیر عزیز الرحمن عابد و دیگر شامل تھے ۔