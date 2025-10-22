مینار پاکستان اجتماع ، لاکھوں خواتین شریک ہونگی:ڈاکٹرحمیرا
قوم کو فرسودہ نظام ،ناکارہ و آزمودہ نااہل قیادت سے جان چھڑوانا ہو گی
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)جماعت اسلامی حلقہ خواتین کی مرکزی سیکرٹری جنرل ڈاکٹرحمیراطارق نے کہاہے کہ ناکام حکومتی پالیسیوں سے معیشت، صحت، تعلیم سمیت تمام شعبے زوال کا شکار اور ادارے کمزور ہو چکے ہیں، عوام مہنگائی اور بیروزگاری کی چکی میں پس رہے ہیں، قدرتی وسائل سے مالامال ملک نااہل قیادت کے ہاتھوں بربادہورہاہے ،ملک بھرسے لاکھوں خواتین ’’بدل دو نظام‘‘\'کے سلوگن کے تحت21،22،23نومبر کو مینار پاکستان اجتماع میں شریک ہونگی۔ان خیالات کااظہارانہوں نے یوتھ فلوٹیلاٹیلنٹ ایورڈزکی تقریب سے خطاب کرتے کیا۔
اس موقع پرمرکزی ڈپٹی سیکرٹری ثمینہ سعید، صوبائی نائب ناظمہ فوزیہ محبوب،نازیہ توحید،شائستہ عمر،صدرجے آئی یوتھ ویمن فریحہ کاشف اور موٹیویشنل سپیکراسداعجازنے بھی خطاب کیا۔ڈاکٹر حمیراطارق نے کہا وطن عزیز پر قابض کرپٹ حکمرانوں، اشرافیہ، مقتدرہ اور بیوروکریسی نے عام پاکستانی کو ظلم، ناانصافی اور طبقاتی نظام کے بوجھ تلے دبا کر رکھا ہوا ہے ۔ قوم کو آزادی، خودمختاری اور عزت و وقار کے تحفظ کیلئے فرسودہ نظام اور ناکارہ، آزمودہ نااہل قیادت سے جان چھڑوانا ہو گی۔ خواتین اور طالبات کی تعلیم، روزگار اور ترقی ہمارا مشن ہے ،اقتدارملاتو بچیوں کیلئے میٹرک تک تعلیم مفت ہوگی۔