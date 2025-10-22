شواہد پر مبنی فیصلہ سازی کو فروغ دیاجائے ، ڈاکٹر رؤف
ماہرینِ شماریات تحقیقی کام کو قومی ترقی کے تقاضوں کیمطابق ڈھالیں
فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد کے شعبہ شماریات کے زیر اہتمام ورلڈ اسٹیٹسٹکس ڈے پُرجوش انداز میں منایا گیا۔ اس موقع پر آگاہی سمپوزیم کا کی صدارت وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر رؤف اعظم نے کی مچیئرمین شعبہ شماریات پروفیسر ڈاکٹر فیصل مقبول زاہد بھی موجود تھے ۔ نامور ماہرینِ شماریات کے علاوہ کئی ترقی یافتہ ممالک کے ماہرین نے بھی ویڈیو پیغامات کے ذریعے تقریب میں شرکت کی۔ اپنے خطاب میں پروفیسر ڈاکٹر رؤف اعظم نے کہا شماریات تعلیم، تحقیق اور پالیسی سازی میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے ۔ درست، معیاری اور بروقت اعداد و شمار ہی مؤثر قومی فیصلوں اور پالیسیوں کی بنیاد بنتے ہیں۔ انہوں نے ماہرینِ شماریات پر زور دیا کہ وہ اپنے تحقیقی کام کو قومی ترقی کے تقاضوں کے مطابق ڈھالیں تاکہ پاکستان میں شواہد پر مبنی فیصلہ سازی کو فروغ مل سکے ۔ پروفیسر ڈاکٹر فیصل مقبول زاہد نے خطاب میں جدید ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل ٹولز کے استعمال پر زور دیا تاکہ موجودہ ڈیٹا کے دور میں بڑے اعداد و شمارکی تجزیاتی صلاحیت کو بہتر بنایا جا سکے ۔ معیاری ڈیٹا ہی پائیدار ترقی اور مؤثر منصوبہ بندی کی ضمانت ہے ۔