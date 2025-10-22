صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شواہد پر مبنی فیصلہ سازی کو فروغ دیاجائے ، ڈاکٹر رؤف

  • فیصل آباد
شواہد پر مبنی فیصلہ سازی کو فروغ دیاجائے ، ڈاکٹر رؤف

ماہرینِ شماریات تحقیقی کام کو قومی ترقی کے تقاضوں کیمطابق ڈھالیں

فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد کے شعبہ شماریات کے زیر اہتمام ورلڈ اسٹیٹسٹکس ڈے پُرجوش انداز میں منایا گیا۔ اس موقع پر آگاہی سمپوزیم کا کی صدارت وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر رؤف اعظم نے کی مچیئرمین شعبہ شماریات پروفیسر ڈاکٹر فیصل مقبول زاہد بھی موجود تھے ۔ نامور ماہرینِ شماریات کے علاوہ کئی ترقی یافتہ ممالک کے ماہرین نے بھی ویڈیو پیغامات کے ذریعے تقریب میں شرکت کی۔ اپنے خطاب میں پروفیسر ڈاکٹر رؤف اعظم نے کہا شماریات تعلیم، تحقیق اور پالیسی سازی میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے ۔ درست، معیاری اور بروقت اعداد و شمار ہی مؤثر قومی فیصلوں اور پالیسیوں کی بنیاد بنتے ہیں۔ انہوں نے ماہرینِ شماریات پر زور دیا کہ وہ اپنے تحقیقی کام کو قومی ترقی کے تقاضوں کے مطابق ڈھالیں تاکہ پاکستان میں شواہد پر مبنی فیصلہ سازی کو فروغ مل سکے ۔ پروفیسر ڈاکٹر فیصل مقبول زاہد نے خطاب میں جدید ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل ٹولز کے استعمال پر زور دیا تاکہ موجودہ ڈیٹا کے دور میں بڑے اعداد و شمارکی تجزیاتی صلاحیت کو بہتر بنایا جا سکے ۔ معیاری ڈیٹا ہی پائیدار ترقی اور مؤثر منصوبہ بندی کی ضمانت ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

رواں سال کا چوتھا نیلام عام ساڑھے 3ارب ریونیو وصول

رواں سال سموگ کی صورتحال اچھی نہ رہنے کاامکان

مختلف کارروائیوں میں 39 ملزم گرفتار

سٹیٹک میٹرز کی عدم دستیابی صارفین مشکلا ت کاشکار

کاہنہ:2نوجوانوں پرتشدد کے ملزم گرفتار نہ ہو سکے

نیلا گنبد پارکنگ پلازہ منصوبہ ایک بار پھر تاخیر کاشکار

آج کے کالمز

ایاز امیر
افغانستان جو ہم نے دیکھا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پانچ دس کروڑ لوگ باہر بھیج دیں
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ہندوستان‘ برطانوی سامراج اور مزاحمت: ٹیپو سلطان …(2)
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جمہوریت کا کوئی متبادل نہیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
پتنگ نہیں جانیں اُڑ جاتی ہیں!
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کامیابی کا راستہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر