امن کیلئے پیر وارث شاہ ؒکا پیغام عام کرناہوگا، ڈاکٹر اقرار
فیکلٹی آف آرٹ اینڈ ہیومینیٹیز زرعی یونیورسٹی کی کانفرنس سے خطاب
فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)عالمی شہرت یافتہ صوفی شاعر پیر سید وارث شاہ ؒکے پیغام کو معاشرے میں امن ہم آہنگی، شعور پیدا کرنے اور معاشرتی برائیوں کے خاتمے کیلئے ترویج دینا وقت کی اہم ترین ضرورت ہے ۔ ان خیالات کا اظہار پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن کے چیئرپرسن پروفیسر ڈاکٹر اقرار خاں نے زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کی فیکلٹی آف آرٹ اینڈ ہیومینیٹیز کے زیر اہتمام منعقدہ وارث شاہؒ کانفرنس سے خطاب کرتے کیا۔ اس موقع پر زرعی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ذوالفقار ، فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ظفر چوہدری، جی سی ویمن یونیورسٹی کی وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر کنول امین، آکسفورڈ یونیورسٹی سے دیپ سنگھ، فیکلٹی آف آرٹ اینڈ ہیومینیٹیز کی ڈین ڈاکٹر شازیہ رمضان، فاسٹ یونیورسٹی کے ڈائریکٹر شہزاد سرفراز، ڈاکٹر جمیل و دیگر نے بھی خطاب کیا۔ ڈاکٹر اقرار نے وارث شاہؒ کو شیکسپیئر قرار دیتے کہا کہ انکا شاہکار ہیر رانجھا پنجابی محاورات، ضرب المثل اور انسانی فطرت و کردار کی گہری سمجھ بوجھ کا خزانہ ہے۔
انکی شاعری اٹھارویں صدی کی سیاسی صورتحال اور طرز زندگی کی حقیقت پسندانہ عکاسی منفرد مقام رکھتی ہے ۔ ڈاکٹر ذوالفقار نے نوجوان نسل پر زور دیا کہ وہ عظیم صوفی شاعر کے افکار سے اخلاقیات اور دانش کے موتی حاصل کریں۔ زرعی یونیورسٹی کی فیکلٹی آرٹ اینڈ ہیومینیٹیز میں \'\'وارث شاہ اکیڈمک چیئر\'\'پنجابی ادب، زبان، ثقافت اور زبانوں پر مبنی تحقیقی مطالعات کو فروغ دے رہی ہے ۔ دیپ سنگھ نے کہا ہمیں جنگ کی بجائے امن، بھائی چارے کو فروغ دینا ہوگا اور صوفی شاعر کا پیغام عام کرنے کیلئے اجتماعی کوششیں کرنا ہوں گی۔ ڈاکٹر شازیہ رمضان نے کہاکانفرنس کا مقصد وارث شاہؒ کے فلسفیانہ، ادبی، اور ثقافتی پہلوؤں کو اجاگر کرنا ہے ۔ وارث شاہ ؒکا کلام پنجابی زبان کا انسائیکلوپیڈیا ہے جو ثقافت، محاورات اور اٹھارہویں صدی کے پنجاب کی سماجی زندگی کی دستاویز ہے ۔ ہمیں نوجوان نسل کو اپنی عظیم ثقافت سے جوڑنے کی ضرورت ہے ہم ایسے ہنر مند افراد تیار کر رہے ہیں جو ہماری تہذیبی اقدار سے روشناس ہوں۔ ڈاکٹر جمیل نے کہا جو قومیں اپنی ثقافت کو بھول جاتی ہیں وہ دنیا کے نقشے سے مٹ جاتی ہیں۔ اس موقع پر کاشف شکیل، سانول ڈھلیوں نے بھی اظہار خیال کیا۔