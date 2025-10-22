صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈپٹی کمشنر چنیوٹ کازیرتعمیر ڈی ایچ کیوہسپتال کا دورہ

  • فیصل آباد
ڈپٹی کمشنر چنیوٹ کازیرتعمیر ڈی ایچ کیوہسپتال کا دورہ

کام تیز کرنے ،ہسپتال کو رواں سال دسمبر تک مکمل کرنے کا ٹاسک دیدیا

چنیوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کے شعبہ صحت کے انقلابی پروگرام کے تحت ڈسٹرکٹ ہیف کوارٹرز ہسپتال کی تعمیر تیزرفتاری سے جاری ہے ۔ڈپٹی کمشنر چنیوٹ صفی اﷲ گوندل نے زیرتعمیر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز ہسپتال کا دورہ کیا اور ہسپتال کو رواں سال دسمبر تک مکمل کرنے کا ٹاسک دیا۔انہوں نے تعمیراتی کاموں میں مزید تیز لانے کی ہدایت کی اور کہا کہ شفافیت پر زیروٹالرنس ہے ۔تمام ترترقیاتی کام طے شدہ قواعد وضوابط کے تحت مکمل ہونا چاہیے ۔ ڈپٹی کمشنر صفی اﷲ گوندل نے زیرتعمیر ڈسٹرکٹ کمپلیکس کا دورہ بھی کیا اورکمپلیکس کے مختلف حصے دیکھے ۔انہوں نے تعمیراتی معیار کا جائزہ لیا اور کوالٹی ورک کو یقینی بنانے کی ہدایت کی۔انہوں نیشدید عوامی ضرورت کے منصوبے کو مقررہ ٹائم فریم میں مکمل کرنے کا حکم دیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

صفائی فیس:ریکوری وین کا افتتاح

15ارب کی لاگت سے 51ترقیاتی سکیموں پر کام جاری

گندم پیداوار مہم،ضلعی لیول نمبردار کنونشن،جدید طریقے اپنانے کی ہدایت

جہانیاں میں گندم مہم کے سلسلے میں کسان اجتماع کا انعقاد

ڈینگی مہم تیز کرنے کا حکم،یو سی 58 کلینک سے لاروا برآمد

ڈی پی او وہاڑی کی نئے سب انسپکٹروں سے ملاقات، ہدایات جاری

آج کے کالمز

ایاز امیر
افغانستان جو ہم نے دیکھا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پانچ دس کروڑ لوگ باہر بھیج دیں
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ہندوستان‘ برطانوی سامراج اور مزاحمت: ٹیپو سلطان …(2)
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جمہوریت کا کوئی متبادل نہیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
پتنگ نہیں جانیں اُڑ جاتی ہیں!
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کامیابی کا راستہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر