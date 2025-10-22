ڈپٹی کمشنر چنیوٹ کازیرتعمیر ڈی ایچ کیوہسپتال کا دورہ
کام تیز کرنے ،ہسپتال کو رواں سال دسمبر تک مکمل کرنے کا ٹاسک دیدیا
چنیوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کے شعبہ صحت کے انقلابی پروگرام کے تحت ڈسٹرکٹ ہیف کوارٹرز ہسپتال کی تعمیر تیزرفتاری سے جاری ہے ۔ڈپٹی کمشنر چنیوٹ صفی اﷲ گوندل نے زیرتعمیر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز ہسپتال کا دورہ کیا اور ہسپتال کو رواں سال دسمبر تک مکمل کرنے کا ٹاسک دیا۔انہوں نے تعمیراتی کاموں میں مزید تیز لانے کی ہدایت کی اور کہا کہ شفافیت پر زیروٹالرنس ہے ۔تمام ترترقیاتی کام طے شدہ قواعد وضوابط کے تحت مکمل ہونا چاہیے ۔ ڈپٹی کمشنر صفی اﷲ گوندل نے زیرتعمیر ڈسٹرکٹ کمپلیکس کا دورہ بھی کیا اورکمپلیکس کے مختلف حصے دیکھے ۔انہوں نے تعمیراتی معیار کا جائزہ لیا اور کوالٹی ورک کو یقینی بنانے کی ہدایت کی۔انہوں نیشدید عوامی ضرورت کے منصوبے کو مقررہ ٹائم فریم میں مکمل کرنے کا حکم دیا۔