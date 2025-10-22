صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کمشنر اور آر پی او کاضلع چنیوٹ کا دورہ ،سہولیات کامعائنہ

  • فیصل آباد
کمشنر اور آر پی او کاضلع چنیوٹ کا دورہ ،سہولیات کامعائنہ

ختم نبوت کانفرنس کے انتظامات کا جائزہ ،تھانہ کوٹ وساوا میں کھلی کچہری

فیصل آباد،چنیوٹ،چناب نگر،بھوانہ(خصوصی رپورٹر،سٹی رپورٹر،ڈسٹرکٹ رپورٹر،نمائندگان دنیا،نامہ نگار)کمشنر فیصل آباد ڈویژن راجہ جہانگیرانور اور آر پی او فیصل آبادذیشان اصغر نے ضلع چنیوٹ کا دورہ کیا اور عوامی سہولیات وسکیورٹی انتظامات کاجائزہ لیا۔ڈپٹی کمشنر صفی اللہ گوندل اور ڈی پی او عبداللہ احمد کے ہمراہ چناب نگر گئے اورسالانہ عالمی تحفظ ختم نبوت کانفرنس کے انتظامات کا جائزہ لیا۔دو روزہ کانفرنس 30 اور 31اکتوبر کو ہوگی۔انہوں نے منتظمین کانفرنس سے ملاقات کی۔کمشنر نے کانفرنس کے مقام پر کلینک آن ویلز مختص رکھنے یی تاکید کی اور پارکنگ کے لئے دستیاب مقامات دیکھے ۔انہوں نے کہا سکیورٹی انتظامات کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا۔ہر داخلی وخارجی راستے پر واک تھرو گیٹس نصب کئے جائیں۔ فوڈ اتھارٹی کھانے اور پینے کے پانی کا معیار چیک کرے ، صفائی ،پانی کا چھڑکائو یقینی بنایاجائے۔

سی سی ٹی کیمروں سے مسلسل مانیٹرنگ کی جائے ۔ دریں اثنا فیصل آباد کی خوبصورتی کیلئے اقدامات کے حوالے سے کمشنر راجہ جہانگیر انور کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔کمشنر نے پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی اور یونیورسٹیز انتظامیہ کویکساں تھیم کے تحت شہر کی خوبصورتی کے حوالے سے اقدامات کی ضرورت پر زور دیا اور کہا کہ شہر کی سرسبزوشادابی کیلئے بھی جامع اور زمینی حقائق کے مطابق پیشرفت ہونی چاہیے ۔ آرپی اوذیشان اصغر کی تھانہ کوٹ وساوا میں کھلی کچہری، سپیشل انیشیٹو پولیس سٹیشن تھانہ کوٹ وساوا کی فارمل انسپکشن، پولیس ملازمین کے مسائل حل کیلئے اجلاس، ڈی پی او آفس میں کرائم میٹنگ منعقد کی اور جرائم کے خاتمے کیلئے ہدایات جاری کیں ۔ کھلی کچہری میں آر پی او نے شہریوں کے مسائل سنے اور حل کیلئے موقع پر ہی احکامات صادر کئے ۔ آر پی او نے ٹریفک پولیس کے نئے محرر آفس کا افتتاح کرتے کہا جدید طرز پر بنائے گئے محرر آفس سے نا صرف پولیس اہلکاروں کو بہتر دفتری ماحول میسر آئے گابلکہ عوام کے لیے خدمات میں بھی بہتری آئیگی۔ 

 

