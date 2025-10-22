صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انسدادِسموگ کیلئے جارحانہ مہم چلائی جائے ، بلال یاسین

  • فیصل آباد
انسدادِسموگ کیلئے جارحانہ مہم چلائی جائے ، بلال یاسین

صوبہ بھر کے واساز ا ور پی ایچ ایز مشترکہ شجرکاری پلان پر عمل کرینگی

فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)صوبائی وزیر برائے ہائوسنگ بلال یاسین نے کہا ہے کہ سموگ کی روک تھام کیلئے جارحانہ مہم چلانے اوقرروڈ سائیڈ ڈرینز کی ڈی سلٹنگ کے ساتھ زیادہ سے زہادہ شجرکاری بھی کی جائے جس کیلئے فیصل آباد سمیت صوبہ بھر کے واساز ا ور پی ایچ ایز مشترکہ طور پر جامع پلان پر عمل درآمد کریں گی۔ یہ ہدایات انہوں نے واسا ہیڈ آفس میں پنجاب بھر کی واساز کے منیجنگ ڈائریکٹرز کے اجلاس کی صدارت کرتے جاری کیں۔ اس موقع پر ڈی جی واسا پنجاب طیب فرید ، ایم ڈی واسا فیصل آباد سہیل قادر چیمہ ، ایم ڈی واسا لاہورغفران احمد کے علاوہ دیگر واساز کے ایم ڈیزنے ویڈیو لنک پراجلاس میں شرکت کی۔ صوبائی وزیر نے کہا وزیر اعلیٰ مریم نواز کے احکامات پر انسداد سموگ مہم کے دوران محکمہ تحفظ ماحول،واساز اور پی ایچ ایز مشترکہ جامع اقدامات کریں تاکہ سموگ پر قابو پایا جا سکے۔

تمام ترقیاتی سکیموں پر پانی کا چھڑکائو یقینی بنایا جائے تاکہ گردو غبار کا خاتمہ کیا جا سکے ،مشترکہ اقدامات کرکے انسداد سموگ مہم کو نتیجہ خیز بنایا جائے ۔ بلال یاسین نے کہا آئندہ مون سیزن میں شہریوں کو نکاسی آب کی بہترین سہولیات کیلئے روڈ سائیڈ ڈرین لائنز کی ڈی سلٹنگ لازمی کروائی جائے جبکہ ڈی سلٹنگ کے بعد ان روڈ سائیڈ ڈرینز پر پودے لگائے جائیں جس کیلئے پی ایچ ایز حکام کو ہدایت کردی گئی ہے کہ وہ پنجاب بھر میں پی ایچ ایز اور واساز کو مشترکہ پر اقدامات بارے آگاہ کریں۔ اجلاس میں صوبائی وزیر نے تمام اضلاع کے ایم ڈی واساز سے ابتک کی کارکردگی پربریفنگ لی اور مزید بہتر بنانے اورڈی جی واسا پنجاب کو تمام سرگرمیوں کا تصاویری ثبوت کا ریکارڈ مرتب کرکے مانیٹرنگ کی ہدایت کی۔ صوبائی وزیر نے مسنگ مین ہول کورز معاملے پر متعلقہ ارکان اسمبلی اور ٹکٹ ہولڈرز کو آن بورڈ لینے کی بھی ہدایت کی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

ہیوی ٹریفک بے قابو،10سالہ بچہ جاں بحق،واٹر ٹینکر نذر آتش

بلدیہ عظمیٰ کاالیکٹرک چارجنگ اسٹیشنز بنانے کا فیصلہ

کمشنر کا مہنگے ٹماٹرکا نوٹس،مناسب قیمت مقرر کرنیکی ہدایت

وزیرداخلہ سے برطانوی ہائی کمشنر کی ملاقات،امن کیلئے مشترکہ کوششوں کا عزم

مراکز صحت میں سہولتوں کی کمی پر وزیر صحت برہم

گورنر سے شیخہ لطیفہ محمد کی مشیرکی ملاقات

آج کے کالمز

ایاز امیر
افغانستان جو ہم نے دیکھا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پانچ دس کروڑ لوگ باہر بھیج دیں
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ہندوستان‘ برطانوی سامراج اور مزاحمت: ٹیپو سلطان …(2)
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جمہوریت کا کوئی متبادل نہیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
پتنگ نہیں جانیں اُڑ جاتی ہیں!
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کامیابی کا راستہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر