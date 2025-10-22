انسدادِسموگ کیلئے جارحانہ مہم چلائی جائے ، بلال یاسین
صوبہ بھر کے واساز ا ور پی ایچ ایز مشترکہ شجرکاری پلان پر عمل کرینگی
فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)صوبائی وزیر برائے ہائوسنگ بلال یاسین نے کہا ہے کہ سموگ کی روک تھام کیلئے جارحانہ مہم چلانے اوقرروڈ سائیڈ ڈرینز کی ڈی سلٹنگ کے ساتھ زیادہ سے زہادہ شجرکاری بھی کی جائے جس کیلئے فیصل آباد سمیت صوبہ بھر کے واساز ا ور پی ایچ ایز مشترکہ طور پر جامع پلان پر عمل درآمد کریں گی۔ یہ ہدایات انہوں نے واسا ہیڈ آفس میں پنجاب بھر کی واساز کے منیجنگ ڈائریکٹرز کے اجلاس کی صدارت کرتے جاری کیں۔ اس موقع پر ڈی جی واسا پنجاب طیب فرید ، ایم ڈی واسا فیصل آباد سہیل قادر چیمہ ، ایم ڈی واسا لاہورغفران احمد کے علاوہ دیگر واساز کے ایم ڈیزنے ویڈیو لنک پراجلاس میں شرکت کی۔ صوبائی وزیر نے کہا وزیر اعلیٰ مریم نواز کے احکامات پر انسداد سموگ مہم کے دوران محکمہ تحفظ ماحول،واساز اور پی ایچ ایز مشترکہ جامع اقدامات کریں تاکہ سموگ پر قابو پایا جا سکے۔
تمام ترقیاتی سکیموں پر پانی کا چھڑکائو یقینی بنایا جائے تاکہ گردو غبار کا خاتمہ کیا جا سکے ،مشترکہ اقدامات کرکے انسداد سموگ مہم کو نتیجہ خیز بنایا جائے ۔ بلال یاسین نے کہا آئندہ مون سیزن میں شہریوں کو نکاسی آب کی بہترین سہولیات کیلئے روڈ سائیڈ ڈرین لائنز کی ڈی سلٹنگ لازمی کروائی جائے جبکہ ڈی سلٹنگ کے بعد ان روڈ سائیڈ ڈرینز پر پودے لگائے جائیں جس کیلئے پی ایچ ایز حکام کو ہدایت کردی گئی ہے کہ وہ پنجاب بھر میں پی ایچ ایز اور واساز کو مشترکہ پر اقدامات بارے آگاہ کریں۔ اجلاس میں صوبائی وزیر نے تمام اضلاع کے ایم ڈی واساز سے ابتک کی کارکردگی پربریفنگ لی اور مزید بہتر بنانے اورڈی جی واسا پنجاب کو تمام سرگرمیوں کا تصاویری ثبوت کا ریکارڈ مرتب کرکے مانیٹرنگ کی ہدایت کی۔ صوبائی وزیر نے مسنگ مین ہول کورز معاملے پر متعلقہ ارکان اسمبلی اور ٹکٹ ہولڈرز کو آن بورڈ لینے کی بھی ہدایت کی۔