ضلعی کوآرڈینیشن کمیٹی کا نرخوں پر عملدرآمد ، تجاوزات کیخلاف آپریشن کا دائرہ کاربڑھانے کا فیصلہ

  • فیصل آباد
ضلعی کوآرڈینیشن کمیٹی کا نرخوں پر عملدرآمد ، تجاوزات کیخلاف آپریشن کا دائرہ کاربڑھانے کا فیصلہ

ڈپٹی کمشنر ندیم ناصر اور کرنل عدیل کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے ،غیر قانونی گیس ریفلنگ،منی پٹرول پمپس اور پیشہ بھکاریوں کیخلاف بھی نتیجہ خیزمہم شروع کرنیکی ہدایت

فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹی برائے ہوم ڈیپارٹمنٹ نے روٹی،نان اور چینی کی سرکاری قیمتوں پر سختی سے عملدرآمد اور تجاوزات کیخلاف گرینڈ آپریشن کا دائرہ کار وسیع اور تیز کرنے کا فیصلہ کیا ہے جبکہ غیر قانونی گیس ریفلنگ،پبلک ٹرانسپورٹ اڈوں پر قائم غیرقانونی منی پٹرول پمپس کیخلاف بلاتفریق کارروائی سمیت شہر میں پیشہ ور بھکاریوں کیخلاف نتیجہ خیزمہم شروع کرنے کی بھی ہدایت کی گئی ہے ۔یہ فیصلے ڈپٹی کمشنر کیپٹن (ر)ندیم ناصر اور پاک آرمی کے کرنل عدیل کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹی کے اجلاس میں کئے گئے ۔ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل فضل عباس بھی اس موقع پر موجود تھے۔

ضلعی محکموں کے افسروں نے ٹاسکس پر عملدرآمد اور کارکردگی بارے بریفنگ دی۔ڈپٹی کمشنر ندیم ناصر نے کہا ایل پی جی کی غیر قانونی ریفلنگ اور گداگری پر زیرو ٹالرنس پالیسی ہے ۔ شاہراہوں پر حادثات کی روک تھام بڑا چیلنج ہے جسکے موثر کنٹرول کیلئے ٹریفک پولیس،ضلعی ٹرانسپورٹ اتھارٹی کی طرف سے مشترکہ حکمت عملی اپنائی جارہی ہے ، کرنل عدیل نے ضلعی انتظامیہ کی کارکردگی پر اطمینان کا اظہارکیا اور کہا کہ کو اداروں کے مابین باہمی آرڈینیشن کی بدولت اہداف کی تکمیل یقینی ہورہی ہے جسکا تسلسل برقرار رکھا جائے ۔

 

