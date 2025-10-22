ٹھیکے پر دیئے گئے ہیلتھ مراکز پر ناقص ادویات فراہم
زیادہ منافع کیلئے ڈاکٹر سی کیٹیگری ادویات مریضوں کو دینے لگے ، خصوصی طور پرحاملہ خواتین و بچوں کی صحت کو خطرات لاحق، سخت مانیٹرنگ ، کارروائی کامطالبہ
فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)ٹھیکے پر دیئے گئے بنیادی مراکز صحت پر مبینہ طور پر غیر معیاری ادویات کی فراہمی کا انکشاف، ڈاکٹرزیادہ سے زیادہ منافع کمانے کیلئے سی کیٹیگری کی ناقص ادویات مریضوں کو فراہم کرنے لگے ۔ذرائع کے مطابق فیصل آباد میں پنجاب حکومت کی جانب سے ٹھیکے پر دیئے گئے بنیادی مراکز صحت پر مریضوں کو فراہم کی جانے والے ادویات کے معیار پر سوالات اٹھنے لگے ہیں۔ ڈاکٹرز کی جانب سے کمتر معیار کی ادویات مریضوں کو فراہم کرکے حکومت سے ملنے والی رقم سے زیادہ سے زیادہ منافع کمانے کی کوشش کی جا رہی ہے جس کا اثر علاجگاہوں میں آنے والے مریضوں کی صحت پر بھی پڑ رہا ہے۔
ذرائع کے مطابق ٹھیکے پر صحت مرکز حاصل کرنے والے ڈاکٹرز مبینہ طور پر مارکیٹ سے سب سے سستی ادویات خریدتے ہیں تاکہ منافع کی شرح میں اضافہ ہوسکے ۔ اس حوالے سے صحت کے ماہرین کا کہنا ہے کہ اس بات کو قطعی طور پر نظر اندار نہیں کیا جا سکتا ہے کہ خصوصی طور پر زچگی کی صورت میں آنے والی خواتین کو ناقص ادویات استعمال کروائی جائیں اس سے ماں اور بچہ دونوں کی صحت کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں انہوں نے متعلقہ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ صورتحال کا نوٹس لیتے ہوئے ٹھیکے پر دیئے گئے مراکز صحت کی سخت مانیٹرنگ کی جائے اور علاج کے معیار کو بہتر بنانے کیلئے عوام کی صحت سے کھلواڑ کرنیوالوں کیخلاف سخت کارروائی کی جائے ۔