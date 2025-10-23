سجاد اصغر کھوکھر کا پنجاب بار ٹوبہ سیٹ سے بطور امیدوار دستبرداری کا اعلان
گوجرہ(نمائندہ دنیا )سابق صدر بار گوجرہ سجاد اصغر کھوکھر کی بارروم میں پریس کانفرنس،انہوں نے پارٹی منشور کے تحت پنجاب بار ٹوبہ سیٹ سے بطور امیدوار دستبرداری کا اعلان کردیا۔ اس موقع پر انصاف لائرزکے سٹی صدرناصر کیوجہ پی ٹی آئی کے رہنما خلیفہ کاشف اقبال سمیت دیگر شخصیات بھی موجود تھیں۔
سابق صدر بار گوجرہ سجاد اصغر کھوکھر کی بارروم میں پریس کانفرنس،انہوں نے پارٹی منشور کے تحت پنجاب بار ٹوبہ سیٹ سے بطور امیدوار دستبرداری کا اعلان کردیا۔ اس موقع پر انصاف لائرزکے سٹی صدرناصر کیوجہ پی ٹی آئی کے رہنما خلیفہ کاشف اقبال سمیت دیگر شخصیات بھی موجود تھیں۔