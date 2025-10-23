ڈجکوٹ : کرنٹ لگنے سے کسان جاں بحق
ڈجکوٹ (نمائندہ دنیا)کرنٹ لگنے سے شہری جاں بحق ہو گیا۔ڈجکوٹ کے نواحی گاؤں چک نمبر 258 ر۔ب لماں پنڈ کا رہائشی 50 سالہ کسان مقصود اپنے کھیت میں مکئی کی فصل کو جنگلی جانوروں سے بچانے کیلئے بجلی کا کرنٹ چھوڑے ہوئے تھا۔ گزشتہ روز کام کے دوران اچانک اس کا ہاتھ بجلی کی تار سے چھو گیا، جس کے نتیجے میں اسے شدید جھٹکا لگا اور موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔
کرنٹ لگنے سے شہری جاں بحق ہو گیا۔ڈجکوٹ کے نواحی گاؤں چک نمبر 258 ر۔ب لماں پنڈ کا رہائشی 50 سالہ کسان مقصود اپنے کھیت میں مکئی کی فصل کو جنگلی جانوروں سے بچانے کیلئے بجلی کا کرنٹ چھوڑے ہوئے تھا۔ گزشتہ روز کام کے دوران اچانک اس کا ہاتھ بجلی کی تار سے چھو گیا، جس کے نتیجے میں اسے شدید جھٹکا لگا اور موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔