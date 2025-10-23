صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈجکوٹ : کرنٹ لگنے سے کسان جاں بحق

  • فیصل آباد
ڈجکوٹ : کرنٹ لگنے سے کسان جاں بحق

ڈجکوٹ (نمائندہ دنیا)کرنٹ لگنے سے شہری جاں بحق ہو گیا۔ڈجکوٹ کے نواحی گاؤں چک نمبر 258 ر۔ب لماں پنڈ کا رہائشی 50 سالہ کسان مقصود اپنے کھیت میں مکئی کی فصل کو جنگلی جانوروں سے بچانے کیلئے بجلی کا کرنٹ چھوڑے ہوئے تھا۔ گزشتہ روز کام کے دوران اچانک اس کا ہاتھ بجلی کی تار سے چھو گیا، جس کے نتیجے میں اسے شدید جھٹکا لگا اور موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔

کرنٹ لگنے سے شہری جاں بحق ہو گیا۔ڈجکوٹ کے نواحی گاؤں چک نمبر 258 ر۔ب لماں پنڈ کا رہائشی 50 سالہ کسان مقصود اپنے کھیت میں مکئی کی فصل کو جنگلی جانوروں سے بچانے کیلئے بجلی کا کرنٹ چھوڑے ہوئے تھا۔ گزشتہ روز کام کے دوران اچانک اس کا ہاتھ بجلی کی تار سے چھو گیا، جس کے نتیجے میں اسے شدید جھٹکا لگا اور موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

علی پور چٹھہ:گجرات یونیورسٹی کی بسیں کھٹارا،طلبہ و طالبات کیلئے سفر محال

جامعہ گجرات :قوانینِ ٹیکس کے دائرہ کار بارے آگاہی ورکشاپ

گجرات میں بھی الیکٹرک بسیں چلیں گی، دسمبر میں آغاز

ڈی پی او گجرات نے متعدد ایس ایچ اوز کو تبدیل کر دیا

ڈپٹی کمشنر کا چندا قلعہ فلائی اوور پر تعمیراتی کاموں پر پیش رفت کا جائزہ

بریگیڈیئر (ر)بابر علاؤالدین کی ڈپٹی کمشنر گجرات نور العین سے ملاقات

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
کچھوا‘ بچھو اور طالبان
محمد اظہارالحق
خورشید ندیم
صدر آصف زرداری کی ایک نئی تصویر
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
چینی‘ ٹماٹر اور اب آٹا
عمران یعقوب خان
جویریہ صدیق
ارشد شریف کے بعد جو ہم پہ گزری
جویریہ صدیق
سعود عثمانی
نوآباد غذائیں
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(اوّل)
مفتی منیب الرحمٰن