سرکاری زمین سے مٹی اٹھانے پر 3 افراد کیخلاف مقدمہ درج
ماموں کانجن (نمائندہ دنیا)محکمہ مال کی جانب سے تین افراد کے خلاف سرکاری زمین سے مٹی اٹھانے کے الزام میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔تین افراد نے رقبہ سرکار مربع نمبر 58، واقع 497 گ ب، جو گورنمنٹ کالج کے ساتھ ملحقہ ہے ، سے کرین اور ٹریکٹروں کی مدد سے تقریباً ایک کروڑ روپے مالیت کی مٹی اٹھا لی۔ واقعہ کی اطلاع ملنے پر محکمہ مال کے عملے نے موقع پر پہنچ کر کارروائی کی اور تینوں ملز موں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ذرائع کے مطابق محکمہ مال نے واضح کیا ہے کہ سرکاری زمین سے کسی قسم کی غیر قانونی سرگرمی برداشت نہیں کی جائے گی۔
