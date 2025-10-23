صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سرکاری زمین سے مٹی اٹھانے پر 3 افراد کیخلاف مقدمہ درج

  • فیصل آباد
سرکاری زمین سے مٹی اٹھانے پر 3 افراد کیخلاف مقدمہ درج

ماموں کانجن (نمائندہ دنیا)محکمہ مال کی جانب سے تین افراد کے خلاف سرکاری زمین سے مٹی اٹھانے کے الزام میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔تین افراد نے رقبہ سرکار مربع نمبر 58، واقع 497 گ ب، جو گورنمنٹ کالج کے ساتھ ملحقہ ہے ، سے کرین اور ٹریکٹروں کی مدد سے تقریباً ایک کروڑ روپے مالیت کی مٹی اٹھا لی۔ واقعہ کی اطلاع ملنے پر محکمہ مال کے عملے نے موقع پر پہنچ کر کارروائی کی اور تینوں ملز موں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ذرائع کے مطابق محکمہ مال نے واضح کیا ہے کہ سرکاری زمین سے کسی قسم کی غیر قانونی سرگرمی برداشت نہیں کی جائے گی۔

محکمہ مال کی جانب سے تین افراد کے خلاف سرکاری زمین سے مٹی اٹھانے کے الزام میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔تین افراد نے رقبہ سرکار مربع نمبر 58، واقع 497 گ ب، جو گورنمنٹ کالج کے ساتھ ملحقہ ہے ، سے کرین اور ٹریکٹروں کی مدد سے تقریباً ایک کروڑ روپے مالیت کی مٹی اٹھا لی۔ واقعہ کی اطلاع ملنے پر محکمہ مال کے عملے نے موقع پر پہنچ کر کارروائی کی اور تینوں ملز موں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ذرائع کے مطابق محکمہ مال نے واضح کیا ہے کہ سرکاری زمین سے کسی قسم کی غیر قانونی سرگرمی برداشت نہیں کی جائے گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

علی پور چٹھہ:گجرات یونیورسٹی کی بسیں کھٹارا،طلبہ و طالبات کیلئے سفر محال

جامعہ گجرات :قوانینِ ٹیکس کے دائرہ کار بارے آگاہی ورکشاپ

گجرات میں بھی الیکٹرک بسیں چلیں گی، دسمبر میں آغاز

ڈی پی او گجرات نے متعدد ایس ایچ اوز کو تبدیل کر دیا

ڈپٹی کمشنر کا چندا قلعہ فلائی اوور پر تعمیراتی کاموں پر پیش رفت کا جائزہ

بریگیڈیئر (ر)بابر علاؤالدین کی ڈپٹی کمشنر گجرات نور العین سے ملاقات

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
کچھوا‘ بچھو اور طالبان
محمد اظہارالحق
خورشید ندیم
صدر آصف زرداری کی ایک نئی تصویر
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
چینی‘ ٹماٹر اور اب آٹا
عمران یعقوب خان
جویریہ صدیق
ارشد شریف کے بعد جو ہم پہ گزری
جویریہ صدیق
سعود عثمانی
نوآباد غذائیں
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(اوّل)
مفتی منیب الرحمٰن