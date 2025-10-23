پولیس نے 3 جواریوں کو گرفتار کر لیا
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)پولیس نے تین جواریوں کو گرفتار کرلیا۔تھانہ غلام محمد آباد کے مختلف علاقوں میں پولیس نے کارروائیاں کرتے ہوئے تین ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ جو انعامی کوپن کا جھانسہ دے کر جوا پرچیاں فروخت کرنے میں مصروف تھے ۔ جن کے خلاف واقعہ کا مقدمہ درج کرکے قانونی کارروائی شروع کر دی گئی ہے ۔
پولیس نے تین جواریوں کو گرفتار کرلیا۔تھانہ غلام محمد آباد کے مختلف علاقوں میں پولیس نے کارروائیاں کرتے ہوئے تین ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ جو انعامی کوپن کا جھانسہ دے کر جوا پرچیاں فروخت کرنے میں مصروف تھے ۔ جن کے خلاف واقعہ کا مقدمہ درج کرکے قانونی کارروائی شروع کر دی گئی ہے ۔