صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پولیس نے 3 جواریوں کو گرفتار کر لیا

  • فیصل آباد
پولیس نے 3 جواریوں کو گرفتار کر لیا

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)پولیس نے تین جواریوں کو گرفتار کرلیا۔تھانہ غلام محمد آباد کے مختلف علاقوں میں پولیس نے کارروائیاں کرتے ہوئے تین ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ جو انعامی کوپن کا جھانسہ دے کر جوا پرچیاں فروخت کرنے میں مصروف تھے ۔ جن کے خلاف واقعہ کا مقدمہ درج کرکے قانونی کارروائی شروع کر دی گئی ہے ۔

پولیس نے تین جواریوں کو گرفتار کرلیا۔تھانہ غلام محمد آباد کے مختلف علاقوں میں پولیس نے کارروائیاں کرتے ہوئے تین ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ جو انعامی کوپن کا جھانسہ دے کر جوا پرچیاں فروخت کرنے میں مصروف تھے ۔ جن کے خلاف واقعہ کا مقدمہ درج کرکے قانونی کارروائی شروع کر دی گئی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

مریم اورنگزیب کا دورہ ملتان، سیلاب متاثرین میں چیک تقسیم

آلودگی پھیلانے والا بھٹہ سیل، مالک کو ایک لاکھ جرمانہ

میپکو کا بجلی چوروں اور نادہندگان کے خلاف بڑا آپریشن

ملتان کے مختلف علاقوں میں بجلی آج معطل رہے گی

منشیات کیس،ملزم ماجد حسین کو سات سال قید و جرمانہ

پولیس کی تفتیشی ٹیم پر حملہ، نقدی و موبائل فون چھین لیے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
کچھوا‘ بچھو اور طالبان
محمد اظہارالحق
خورشید ندیم
صدر آصف زرداری کی ایک نئی تصویر
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
چینی‘ ٹماٹر اور اب آٹا
عمران یعقوب خان
جویریہ صدیق
ارشد شریف کے بعد جو ہم پہ گزری
جویریہ صدیق
سعود عثمانی
نوآباد غذائیں
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(اوّل)
مفتی منیب الرحمٰن