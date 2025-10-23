سابقہ رنجش کی بناء پر شہری کو مبینہ تشدد کا نشانہ بنا دیا
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)سابقہ رنجش کی بناء پر شہری کو مبینہ تشدد کا نشانہ بنا دیا گیا ہے ۔تھانہ سرگودھا روڈ میں مقدمہ کا اندراج کرواتے ہوئے محلہ اسلامیہ پارک کے رہائشی عمران نے پولیس کو بتایا کہ ملز موں نے سابقہ رنجش کی بنا پر اسے قابو کر لیا اور مبینہ طور پر تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے زخمی کرنے کے ساتھ ملز موں کی جانب سے مبینہ طور پر سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دی گئیں۔
سابقہ رنجش کی بناء پر شہری کو مبینہ تشدد کا نشانہ بنا دیا گیا ہے ۔تھانہ سرگودھا روڈ میں مقدمہ کا اندراج کرواتے ہوئے محلہ اسلامیہ پارک کے رہائشی عمران نے پولیس کو بتایا کہ ملز موں نے سابقہ رنجش کی بنا پر اسے قابو کر لیا اور مبینہ طور پر تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے زخمی کرنے کے ساتھ ملز موں کی جانب سے مبینہ طور پر سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دی گئیں۔