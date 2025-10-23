صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)سابقہ رنجش کی بناء پر شہری کو مبینہ تشدد کا نشانہ بنا دیا گیا ہے ۔تھانہ سرگودھا روڈ میں مقدمہ کا اندراج کرواتے ہوئے محلہ اسلامیہ پارک کے رہائشی عمران نے پولیس کو بتایا کہ ملز موں نے سابقہ رنجش کی بنا پر اسے قابو کر لیا اور مبینہ طور پر تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے زخمی کرنے کے ساتھ ملز موں کی جانب سے مبینہ طور پر سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دی گئیں۔

